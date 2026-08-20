快訊

破壞經濟秩序！恆大集團判罰人民幣88.2億 許家印判無期、沒收財產

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

台灣真要學新加坡鞭刑？防堵犯罪效果一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部助攻創業青年 貸款額度最高200萬元、至少2年利息補貼

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署為幫助青年創業，提供最高貸款額度200萬元，並提供至少2年利息補貼，創業過程中也提供免費創業諮詢輔導及創業研習課程等，至今已協助451人次青年獲得貸款，1萬991人次參與創業課程，並提供1,485人次創業諮詢輔導。

劉先生於國立體育大學畢業後，懷抱著對運動教育的熱忱，將所學投入實務，打造屬於自己的舞台。身為桃園人的他，原本計畫返鄉發展，投入在地運動產業，因遇見人生伴侶而選擇落腳台中，在北屯創立Reboot運動空間，期望以專業運動指導與陪伴，協助更多民眾建立規律運動習慣。

創業初期，劉先生面臨場地裝潢與設備採購的資金缺口，透過勞動力發展署就業保險失業者創業貸款100萬元挹注，協助他解決營運所需資金，並參加創業研習課程強化經營管理、財務規劃與市場分析能力，還提供一對一顧問輔導，協助有效評估創業風險、完善營運計畫。

創業資源不僅降低創業壓力，也提升經營信心，成為Reboot運動空間順利開幕並穩健發展的重要助力。

劉先生表示，他努力將Reboot運動空間打造為社區中值得信賴的健康促進據點，讓更多民眾透過專業、安全且循序漸進的運動方式，提升健康與生活品質，也將導入更多元的訓練課程及健康教育活動，協助不同年齡層建立正確的運動觀念，落實「用運動重啟生活，重拾健康」的品牌理念。

勞動力發展署提醒，如有微型創業或經營輔導需求，青年可運用「微型創業鳳凰貸款」及「就業保險失業者創業貸款」創業資源。其持續協助15歲至29歲失（待）業青年強化專業技能、提升就業即戰力，並推動「產業新尖兵計畫」補助最高10萬元訓練費用。

補貼 勞動部 運動

延伸閱讀

中彰投大專校院校長座談 強化青年職涯接軌職場

民團指台灣就業通青少年打工專區含高風險職缺 勞動部回應了

工研院攜手臺大跨法人 培育新世代科研管理人才

租賃公會辦座談會聚焦金融分工與監理 探討產業發展新契機

相關新聞

勞動部助攻創業青年 貸款額度最高200萬元、至少2年利息補貼

勞動部勞動力發展署為幫助青年創業，提供最高貸款額度200萬元，並提供至少2年利息補貼，創業過程中也提供免費創業諮詢輔導及創業研習課程等，至今已協助451人次青年獲得貸款，1萬991人次參與創業課程，並提供1,485人次創業諮詢輔導。

中元中秋及開學…食用油需求增！經部已協調上游增產 、穩定市場供需

中元節、中秋節接連到來及新學期開學，用油需求進入高峰。受到中聯問題油影響，經濟部自7月起，即多次邀集相關單位召開跨部會交流會議，掌握產業受影響情形，同時針對衍生之沙拉油供給缺口，積極協調供需兩端，已協助媒合大統益（1232）提供餐飲、罐頭、糕餅餡料等數家業者之需求，也透過台糖專案供應43家校園團膳業者每日所需534桶沙拉油，維持沙拉油市場供應穩定。

兆基事件衝擊租屋市場 高雄租賃公會：單一個案不能否定整個產業

「兆基事件」延燒，不少響應政府社宅包租代管政策的房東、房客擔心租金遭挪用、押金取不回，甚至房屋修繕及居住服務中斷。高雄市租賃住宅服務商業同業公會表示，若主管機關依法啟動案件轉銜，公會將整合高雄合法租賃住宅服務業者量能，協助房東、房客維持居住服務不中斷。

今年總預算遭刪480億元、凍結348億元 卓榮泰盼立院儘速解凍

行政院主計總處今（20）日公布2026年度中央政府總預算案立法院審議結果，歲入增列6,020億元、改列3兆4,643億元；歲出刪減480億元、改列2兆9,870億元，另有348億元遭凍結。主計總處提醒，2026年度僅剩不到4個月，部分凍結經費須經立法院專案報告才能解凍，若未能及時排定，恐無法動支，形同實質刪減。

加速海外布局！大數據登2026第五屆台日創新高峰會

KEYPO Agent、KEYLM雙箭齊發　瞄準日本企業 AI 決策需求

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

前總統陳水扁之女陳幸妤與趙建銘離婚風暴，不只扯出兩人的恩怨情仇，還牽涉財產管理。尤其是陳幸妤將價值6000萬元的房產贈與給趙建銘，並背負房貸，甚至一度傳出三個小孩的教育金，趙遲未歸還，使得外界普遍為她抱屈。夫妻之間的財產究竟該如何管理？不只是陳幸妤該上的一堂理財課，所有在婚姻中的女性也不該輕忽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。