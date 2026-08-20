勞動部助攻創業青年 貸款額度最高200萬元、至少2年利息補貼

勞動部勞動力發展署為幫助青年創業，提供最高貸款額度200萬元，並提供至少2年利息補貼，創業過程中也提供免費創業諮詢輔導及創業研習課程等，至今已協助451人次青年獲得貸款，1萬991人次參與創業課程，並提供1,485人次創業諮詢輔導。

劉先生於國立體育大學畢業後，懷抱著對運動教育的熱忱，將所學投入實務，打造屬於自己的舞台。身為桃園人的他，原本計畫返鄉發展，投入在地運動產業，因遇見人生伴侶而選擇落腳台中，在北屯創立Reboot運動空間，期望以專業運動指導與陪伴，協助更多民眾建立規律運動習慣。

創業初期，劉先生面臨場地裝潢與設備採購的資金缺口，透過勞動力發展署就業保險失業者創業貸款100萬元挹注，協助他解決營運所需資金，並參加創業研習課程強化經營管理、財務規劃與市場分析能力，還提供一對一顧問輔導，協助有效評估創業風險、完善營運計畫。

創業資源不僅降低創業壓力，也提升經營信心，成為Reboot運動空間順利開幕並穩健發展的重要助力。

劉先生表示，他努力將Reboot運動空間打造為社區中值得信賴的健康促進據點，讓更多民眾透過專業、安全且循序漸進的運動方式，提升健康與生活品質，也將導入更多元的訓練課程及健康教育活動，協助不同年齡層建立正確的運動觀念，落實「用運動重啟生活，重拾健康」的品牌理念。

勞動力發展署提醒，如有微型創業或經營輔導需求，青年可運用「微型創業鳳凰貸款」及「就業保險失業者創業貸款」創業資源。其持續協助15歲至29歲失（待）業青年強化專業技能、提升就業即戰力，並推動「產業新尖兵計畫」補助最高10萬元訓練費用。