能源署：再生能源目標極大化 克服法規20GW非光電上限

經濟部能源署署長吳志偉今天表示，台灣光電可建置裝置的能見度達20GW，目前總裝置容量約16GW，正克服法規問題；再生能源仍以極大化為目標，政府也有離岸風電中長期規劃，盼各界持續努力。

經濟部能源署署長吳志偉今天出席「全能佈局・碳贏未來」論壇致詞時表示，綠電已成為產業競爭力關鍵，尤其近期AI資料中心（Data Center）發展迅速，台灣是AI資料中心基礎建設供應商，也要建構自身AI基礎建設，綠電需求與壓力越來越大。

吳志偉說，台灣離岸風電目前總裝置容量為全世界第5；光電方面可建置的能見度達20GW，目前建置量約16GW，正克服法規上的一些問題。

吳志偉提到，台灣綠能開發與傳統能源開發不同，傳統能源過去多仰賴國家，現在綠能開發主力多為民間業者，政府主要解決跨部門溝通與法規精進，也要幫業者設計出可行的商業模式，讓執行面順利進行。

吳志偉指出，目前再生能源仍以極大化為目標。離岸風電已有中長期規劃，太陽光電從來沒說不要做超過20GW，盼各界繼續努力。

英國在台辦事處貿易投資署署長戴博享（JoelDerbyshire）表示，全球最先進的半導體就在台灣生產，台灣處於AI革命的核心，提供推動人工智慧時代發展的技術；而英國擁有能源系統專業知識，雙方優勢雖不盡相同，但高度互補，可以共同應對挑戰、維護能源安全、支持永續經濟成長。

戴博享強調，英國非常自豪擁有像台灣這樣的合作夥伴，期盼深化英台合作，共同建設更清潔、智慧的未來。

歐洲經貿辦事處經貿組組長邵恩博（ChristophSaurenbach）表示，台灣處於相對敏感的地理與地緣政治位置，且對化石燃料進口的依賴度超過歐盟，台灣的綠能轉型在經濟、環境、戰略、政治等面向有其必要性。

針對碳排放交易方面，邵恩博提到，很高興台灣推動溫室氣體總量管制與排放交易（ETS）機制，雖然目前仍有許多限制，但相信會逐步調整；歐盟目前也面臨「碳洩漏」問題，對企業徵收碳排放稅，但進口高碳排商品，碳排問題並未真正解決，因此歐盟一直推動碳邊境調整機制（CBAM），也高興看到台灣在這方面的努力。