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中元中秋及開學…食用油需求增！經部已協調上游增產 、穩定市場供需

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中元節、中秋節接連到來及新學期開學，用油需求進入高峰。受到中聯問題油影響，經濟部自7月起，即多次邀集相關單位召開跨部會交流會議，掌握產業受影響情形，同時針對衍生之沙拉油供給缺口，積極協調供需兩端，已協助媒合大統益（1232）提供餐飲、罐頭、糕餅餡料等數家業者之需求，也透過台糖專案供應43家校園團膳業者每日所需534桶沙拉油，維持沙拉油市場供應穩定。

針對中元節、中秋節及新學期開學等用油需求高峰，尚未能穩定供貨的地方縣市，經濟部已設置「馬上辦服務中心」（專線：0800-280-280）專責媒合窗口協助業者，因應節慶及開學期間之用油需求。

經濟部表示，已於2026年 7 月 22 日、27 日及 29 日，邀集食品相關公協會、製造業者、通路商，以及衛生福利部、環境部等單位共同研商，持續掌握國內沙拉油生產、庫存及市場供需情形。

針對上游供應受影響情況，經濟部產發署於第一時間協調大統益、長輝及台糖等3家沙拉油生產業者，盡可能增加產能，並視市場需求機動調度供貨；業者亦表示將優先供應民生用沙拉油，持續維持供應穩定，協力降低市場波動。考量部分消費者近期已轉用芥花油、葵花油、棕櫚油等替代油品，整體沙拉油供應量預估應尚可滿足市場需求；惟近期適逢中元節、中秋節及新學期開學等用油需求高峰，加上部分下游業者臨時轉換供應商，短期可能出現限量或延遲供貨之情形，產發署將持續密切掌握並協助調度。

為協助受中聯油脂影響之食品業者可順利銜接新供應商，經濟部「馬上辦服務中心」（專線：0800-280-280）已設置專責媒合窗口，主動提供沙拉油生產業者之聯絡管道，目前已順利媒合大統益提供餐飲、罐頭、糕餅餡料等多家業者之沙拉油需求，另亦順利媒合台糖專案供應43家校園團膳業者每日所需534桶沙拉油，以確保各類食品業者及新學期校園午餐所需油品數量。經濟部呼籲，面對近期節慶及開學等用油需求高峰，食品業者可依實際生產及營運需求妥善安排備貨，並與供應商協調，共同維持市場供需穩定。

經濟部表示，將密切關注沙拉油市場動態，適時採取必要措施，協助食品產業穩定營運、維持供應鏈順暢，讓食品業者安心備貨、國人安心消費，順利因應節慶及開學期間之用油需求。

食用油 中秋 市場

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