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兆基事件衝擊租屋市場 高雄租賃公會：單一個案不能否定整個產業

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市租賃公會理事長劉國基表示，若主管機關依法啟動案件轉銜，公會將整合高雄合法租賃住宅服務業者量能，協助房東、房客維持居住服務不中斷。圖／高市租賃公會提供
高雄市租賃公會理事長劉國基表示，若主管機關依法啟動案件轉銜，公會將整合高雄合法租賃住宅服務業者量能，協助房東、房客維持居住服務不中斷。圖／高市租賃公會提供

「兆基事件」延燒，不少響應政府社宅包租代管政策的房東、房客擔心租金遭挪用、押金取不回，甚至房屋修繕及居住服務中斷。高雄市租賃住宅服務商業同業公會表示，若主管機關依法啟動案件轉銜，公會將整合高雄合法租賃住宅服務業者量能，協助房東、房客維持居住服務不中斷。

高市租賃公會理事長劉國基表示，相關事件涉及不法或違約，該查就查，該辦就辦，但單一事件不能與整體租賃住宅服務產業及社宅包租代管政策混為一談。包租代管制度不能因個案，全面否定整個產業。

劉國基進一步說，包租代管制度從無到有，政府、學界、公會及產業界多年投入，不僅幫租屋家庭取得穩定居住服務，也讓不少房東願意釋出閒置住宅。此次事件也凸顯租賃住宅產業仍須強化財務透明、資金管理、履約監督、風險預警及退場轉銜機制，避免單一業者經營風險擴大成市場骨牌效應。

面對市場信心受衝擊，租賃公會提出四大方向，包括成立諮詢及關懷窗口，協助房東、房客釐清租約、租金、押金及修繕責任；盤點南部合法業者的服務區域、案件承接能力及人力配置，作為後續案件轉銜基礎；配合辦理案件媒合與服務銜接，協助案件平穩轉銜；強化市場秩序及產業自律，推動財務透明、資金管理、契約說明及風險控管。

劉國基說，案件轉銜並非將原有契約直接「打包」移交其他業者，仍須依個案處理契約解除或終止、租金及押金結算、文件移交及新契約簽訂。民眾面對任何轉銜要求，「不要私下匯款、不要私下簽約」，先完成查證，以免遭有心人士趁火打劫。也提醒房東、房客提高警覺，若接獲要求「變更匯款帳戶」、「終止契約」、「更換業者」或「重新簽約」等通知，務必向原承辦業者、主管機關、住都中心或所在地租服公會查證，切勿憑電話或LINE訊息就匯款、交付文件或簽署契約。

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