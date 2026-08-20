加速海外布局！大數據登2026第五屆台日創新高峰會

Startup Island TAIWAN提供

台灣數據科技領導品牌大數據股份有限公司（BIG DATA Co., Ltd.）繼今年4月首度前進日本參與SusHi Tech Tokyo、7月赴香港參展2026 LEAP East後，8月18至19日首度參與由國家發展委員會所創立的國家新創品牌-Startup Island TAIWAN發起的年度旗艦國際創新盛會「2026 第五屆台日創新高峰會（Japan-Taiwan Innovation Summit 2026）」，現場匯聚國家發展委員會主任委員葉俊顯、數位發展部數位產業署署長林俊秀、東京都知事小池百合子、日本貿易振興機構（JETRO）理事高島大浩、美國國務院東亞暨太平洋事務局區域科技官John Speaks等台日美重要代表，是台灣新創在日本能見度最高的年度交流場合之一。

Startup Island TAIWAN提供

大數據(股)公司將向日本企業及產業夥伴展示全新升級的《KEYPO Agent》及企業級知識AI代理平台《KEYLM》等兩大AI解決方案，展現台灣在AI、數據治理及企業決策應用的技術能量，並持續尋求在地合作機會，深化日本市場布局。大數據(股)公司營運長暨發言人蔣志薇表示，日本是公司海外布局的重要市場之一，從參與國際展會、接觸在地企業，到尋找技術及商務合作機會，希望透過持續且長期的市場經營，更深入了解日本企業實際需求，將台灣成熟的數據與AI應用經驗帶進日本市場。

4月東京、7月香港、8月再返日本

大數據(股)公司

大數據加速海外布局

「2026 第五屆台日創新高峰會」集結超過40組台灣新創團隊，包括奧義賽博、凱鈿科技、慧康生活科技、台灣智慧駕駛等共同赴日，展現台灣新創跨足AI、資安、軟體服務、智慧交通及數位健康等領域的創新能量。大數據(股)公司除參與高峰會交流，更將登上新創團隊發表舞台，聚焦企業面對生成式AI浪潮下的數據與決策需求，展示《KEYPO Agent》與《KEYLM》兩大AI解決方案。

2026年成為大數據(股)公司加速國際市場布局的重要一年。4月獲選Startup Island TAIWAN旗下參展團隊之一，首度前往日本參與SusHi Tech Tokyo，開啟日本市場布局；7月首度參展於香港舉行的2026 LEAP East，向亞洲及國際市場展示《KEYPO大數據關鍵引擎》、《KEYKYC》、《網路溫度計DailyView》等AI Datatech解決方案；8月再度回到東京參與「2026 台日創新高峰會」，逐步走向建立長期在地網絡，持續增加與海外企業、新創及產業生態系的交流與合作機會，也為日本在地團隊及後續IPO公開發行布局累積能量。

《KEYPO Agent》、《KEYLM》雙箭齊發

大數據(股)公司

從市場洞察到企業AI流程應用

根據Gartner預測，2026年底前將有40%的企業應用程式內建任務型AI Agent，較2025年不到5%的滲透率大幅躍升，顯示企業對AI的期待已從「回答問題」的助理型工具，加速轉向能執行任務、輔助決策的Agent型應用。日本企業在導入生成式AI的同時，也面臨內部知識分散於不同部門、文件與系統，以及資訊安全與資料治理等課題，使企業如何建立可溯源、可治理的AI應用，成為落地的重要關鍵。此次大數據(股)公司登台展演的《KEYPO Agent》與《KEYLM》，分別從企業「外部市場情報」與「內部組織知識」切入。《KEYPO Agent》結合《KEYPO大數據關鍵引擎》AI輿情分析軟體長期累積的網路資料、輿情分析技術與Agentic AI，讓使用者透過自然語言進行資料探索與分析，並以實際網路數據為分析基礎，降低生成式AI僅依賴模型推論可能產生的資訊落差，讓企業更快速掌握市場趨勢、品牌聲量、競爭態勢及消費者觀點。

企業級知識AI代理平台的《KEYLM》，從單一應用場景出發，先梳理企業工作流程，再讓AI記住、執行並持續優化，將散落的組織知識、個人經驗與工作方法，轉化為可持續累積與複製的企業智慧資產，並可依不同產業需求發展專屬的流程化AI解決方案。技術架構上，《KEYLM》結合大數據(股)公司累積逾十年、超過65億筆繁體中文語料微調而成的領域語言模型BIG10，強化對台灣在地語境與專業領域知識的理解，並可依企業需求彈性切換地端、雲端或混合部署，回應政府與高機敏產業對資料不出域的合規要求。日前更宣布《KEYLM》智慧幕僚解決方案將採用NVIDIA軟硬整合架構，從模型煉製、Agent治理到算力部署導入NVIDIA技術，加速公部門將生成式AI從能回答問題進一步推進到，能理解知識、執行流程、支援決策的實際應用。

未來大數據(股)公司將持續深化日本市場，透過國際展會、在地合作夥伴及企業合作，加速AI Datatech解決方案海外落地，讓台灣累積的AI與數據技術進一步走向國際商業應用。

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