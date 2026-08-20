助中小微企業！「經濟部馬上辦服務中心」LINE@8月20日上線

為協助全國171.6萬家中小微企業更快速、更便利掌握政府輔導資源，經濟部中小及新創企業署將於今（20）日推出「經濟部馬上辦服務中心」LINE@帳號，彙整政府對中小微企業政策及輔導資源，主動推播給中小微企業，歡迎企業加入好友，善加運用關鍵字查詢及線上AI客服等功能，取得企業發展所需資源。

中企署表示，政府非常關注中小微企業需求，因此自2025年1月推動中小微企業多元振興發展計畫，協助中小微企業以AI人才培育、導入AI工具、深化AI技能等進行數位轉型，藉由擴大減碳輔導，推動節能改善、協助購買綠電等措施協助中小微企業進行淨零雙軸轉型，透過多元布建國內通路，並以共同品牌拓展國際市場，持續開展中小微企業通路，同時輔以普惠貸款等配套，提升中小微企業競爭力。

為使更多中小微企業瞭解政府的協助作法及各項輔導資源，特別推出「經濟部馬上辦服務中心」LINE@帳號，將原有電話0800-280-280及實體諮詢服務擴增至雲端服務，未來中小微企業與民眾只需一鍵加入LINE@，即可享有全天候的數位服務，包括下列四大服務功能：

首先是關鍵智慧查找：匯集中小微企業經營所需資源，依「數位轉型」、「淨零轉型」、「研發創新」、「新創協助」、「融資服務」、「投資服務」、「通路發展」及「獎項競賽」等輔導主軸，輸入關鍵字即可查詢相關申請資訊與資源連結。

其次是資源即時推播：每周二、四主動推播補助、貸款、課程、講座、展覽、獎項等資訊，確保中小企業資源不漏接。

第三、線上AI客服：提供常見經營問題之初步回答與服務導引，協助中小微企業快速瞭解可運用的輔導資源。

第四、數位串聯分享：使用者可透過圖文選單進入「一點通-計畫跳轉服務」，連接至中企署特定專案LINE@帳號（如碳服務LINE@）或計畫網頁，享受無縫接軌的數位服務。

中小微企業在台灣經濟發展與促進社會安定扮演重要角色，面對全球國際經貿環境快速變化、AI浪潮及淨零轉型等挑戰，政府將持續對中小微企業強化金融支持、租稅優惠、設備汰舊換新、人才培育、新創支持及轉型升級等措施，未來8年將投入1,000億元預算，歡迎中小微企業及產學界朋友加入「經濟部馬上辦服務中心」LINE@帳號 (ID：@sme0800280280)，即時掌握政府資源及活動訊息，亦可撥打馬上辦服務中心免付費電話0800-280-280洽詢。中企署將持續提供即時、便利的服務與支持，陪伴中小微企業穩健經營、持續成長。