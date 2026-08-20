8月美銀美林經理人報告：股票配置創近五年新高、現金降至歷史第六低

根據彭博資訊等外電新聞援引，8月美銀美林經理人調查報告顯示，看多情緒持續升溫，經理人的共識相當明確，包含全球經濟不會著陸、美國聯準會不會升息、AI資本支出不會削減、民主黨不會在期中選舉橫掃國會，以及不會進入空頭市場等。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數創2022年以來第三高水準，股票配置創近五年新高，現金水位則由3.6%進一步降至3.5%，為2026年2月以來最低，也為1998年開始調查以來第六低，持續低於4%的賣出訊號門檻。

就總體經濟而言，預期未來12個月全球經濟「不會著陸」的經理人比例由54%進一步攀升至56%再創新高，預期軟著陸的比例由39%降至34%，預期硬著陸的比例則由歷史低點2%回升至4%，不過，預期未來12個月全球經濟成長力道將轉強的經理人比例，由7月21%下滑至14%。從成長與通膨組合觀察，43%經理人預期全球經濟將進入成長與通膨均高於趨勢的「繁榮」情境，較前一個月的41%上升，並創2022年2月以來最高；不過，預期停滯性通膨的比例亦由47%升至49%，反映經理人雖對經濟韌性保持樂觀，對通膨壓力仍未完全鬆懈。此外，37%經理人預期未來12個月全球企業獲利可望以雙位數成長，為2021年8月以來最高。

年底油價預估方面，42%的經理人預期2026年底布蘭特油價落在每桶70至80美元，預期落在每桶80至90美元的經理人比例大幅攀高至33%，14%預期落在每桶60至70美元，6%預期落在每桶90至100美元，僅1%的經理人預期油價將高於每桶100美元，依加權平均計算，經理人預期年底油價約為每桶76美元，較7月預估的71美元有所上調。當問及聯準會政策動向時，72%的經理人預期聯準會不會在11月美國期中選舉前升息，僅22%認為會升息。針對聯準會主席於央行年會的政策語氣，53%預期立場中性，31%預期偏鷹，僅7%預期偏鴿，顯示市場雖未將短期升息視為基本情境，但對政策立場轉趨寬鬆的期待仍有限。

尾端風險部分，「AI泡沫」連續第二個月被列為最大尾端風險，但比例由45%下降至32%；債券殖利率無序攀升則以27%升至第二大尾端風險，第二波通膨以25%排名第三。在擁擠交易方面，「做多全球半導體」持續高居最擁擠交易首位，但認同此項交易最為擁擠的比例，已由7月創紀錄的82%明顯降至53%，做空日圓與做多科技七雄，則分別以12%及11%位居第二、第三。值得注意的是，經理人對AI前景呈現長期看多但風險意識升高的雙重態度，71%經理人不預期AI超大規模雲端服務商會在2026年宣布削減資本支出，高於7月的61%；但38%的經理人仍將AI超大規模雲端服務商資本支出，評為最可能引發系統性信用事件的來源，連續第二個月排名第一。此外，淨19%經理人認為企業資產負債表槓桿過高，較7月的7%大幅上升，並創2023年3月以來最高，突顯市場對AI資本支出、融資需求及企業財務紀律的關注同步升高。

在資產配置方面，對於股票的配置由7月42%加碼大幅上升至淨56%加碼，創2021年11月以來最高水準，並已連續14個月維持股票加碼部位，顯示國際資金的風險胃納仍處於偏高水準，對比債券的配置則由34%減碼擴大至淨39%減碼。各區域股市配置多有加碼部位，新興股市仍是經理人最偏好的主要市場之一，配置由32%加碼回升至34%加碼，對美股的配置由24%加碼攀升至27%加碼，創2024年12月以來新高，對歐元區股市的配置由2%加碼上升至6%加碼，不過對日股的配置則由3%加碼下滑至1%加碼。另外，對科技類股的配置由18%加碼回升至30%加碼。

8月美銀美林經理人調查於8月7日至13日進行，對管理5,250億美元資產的180位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧指出，8月調查顯示全球經理人對景氣與企業獲利信心維持高檔，不過現金水位降至歷史極低區間、股票配置升至近五年高點，代表市場多頭部位已相當充足，短線若遭遇通膨、債券殖利率或政策預期變化，將使市場波動幅度放大。

展望後市，全球股市獲利基本面穩健續航，但由於全球央行貨幣政策仍將聚焦通膨變化、已開發國家財政赤字擔憂加劇長天期債券殖利率上行壓力，高評級債承壓較重，建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。此外，股市布局持續看好AI趨動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張(科技/亞洲科技股)、能源基礎建設(公用事業)、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並酌量搭配黃金及貴金屬產業型基金，參與基本面驅動及評價面回升行情。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦•賽加爾表示，即使美國殖利率水準上升、外資持續自南韓台灣印度等多個新興市場撤出，但新興市場仍展現韌性，今年以來新興股市表現顯著優於成熟股市，本地資金承接外資賣盤，顯示本地投資人對自身經濟與企業基本面的信心提高，此為與過去週期不同的重要變化，也代表著全球市場領導地位正進入轉折點，新興市場相較成熟市場具備較高的預期成長率、對全球經濟成長的貢獻持續提高，政府負債較低而外匯存底充沛，且新興市場不僅只有東北亞的半導體科技產業，而是正在多個領域取得領先地位。然而，多數國際投資人卻仍以過去的刻板印象看待新興市場，未能充分理解其產業結構與競爭力的改變，使得全球投資組合的配置仍未同步調整。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，2026年科技股最大亮點是投資週期推進速度加快，整個AI產業的獲利成長非常強勁，甚至獲得大幅上修。這輪AI浪潮的發展極其快速，快於先前行動裝置、網路、雲端運算等大型基礎技術，AI營收增速更是先前任何一波浪潮的三倍，過去數月還在加速，而這均發生在AI使用成本大幅下降的背景下，故在一個健康的市場中，預期AI模型的使用成本將會持續下滑，進而帶動AI使用量大增，所謂的「傑文斯悖論」正開始顯現。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，新興市場債券已不再只是過去那種短期、機會性的戰術配置工具，而是逐步發展成為一項更具結構性韌性的資產類別。其背後支撐因素包括：更深厚且成熟的本地市場、更健全的政策框架、更廣泛且較不具投機性的投資人基礎。雖然各國之間仍存在風險差異與發展分化，但相較於先進經濟體持續改善的基本面、長期存在的收益優勢，以及更具差異化的報酬來源，都支持新興市場債券在多元化投資策略中扮演結構性配置角色。而新興市場債券內部的高度分散性，更凸顯主動式、逐國分析投資方法的重要。