國票金高層薪酬改革 對標兆豐金

國票金控高層薪酬改革與「公公併」的議題引發金融圈關注。據了解，國票金廿六日召開的董事會已列入薪酬改革與公公併的議程，其中經營團隊針對薪酬改革提出以兆豐金為對標金控，並將在董事會提案，授權董事長張兆順推動整併、委請財顧進行後續作業。

其中薪酬改革已提出「時間表」，分三階段完成，包括第一，先研擬國票金及子公司首長及高階經理人薪酬制度優化方案；第二，在九月提報薪資報酬委員會審議後，再由九月的臨時董事會核議；第三，相關方案經董事會通過後，於一個月內依規定召開勞資協商會議，辦理後續相關程序。

根據本報取得公股與民股的提案版本，以薪資改革為例，提案內容不盡相同，耐斯集團民股董事陳冠如向董事會送出的版本，點名董事長、總經理、副董事長為第一階段改革對象，其餘職級及一般同仁的薪酬等整併⽅向確定後另⾏通盤規畫；公股代表提出的是「國票金及子公司首長及高階經理人薪酬制度優化方案」。

合併議題方面，陳冠如的提案重點包括對泛公股⾦融機構整併的可⾏性評估，並就業務互補性最⾼的標的優先分析；委請獨立專家對國票金價值進⾏評價，作為換股比例協商的客觀依據；針對潛在標的企業⽂化、勞資關係，以及可能⾯臨的公關危機與特定媒體輿情風險，提出初步風險評估報告。此外，提案並要求在董事會決議後的卅天內提出進度報告，遇到下次董事會召開時間逾卅天，必要時得召開臨時董事會提報。

至於國票金經營團隊在董事會議案呈現的內容，並未在時間表明確表態，僅提及授權董事長依經營策略、財務狀況、股東及員工權益等因素，選定潛在合併對象進行可行性評估，並得視評估及洽談需要表達合併意願。另外，為辦理評估作業的需要，得聘請財務顧問或其他專業機構協助，經評估具合併可行性者，由經營團隊研擬合併架構、預期綜效及相關合併計畫，再提報董事會審議。