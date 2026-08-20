引資搶才 新加坡加碼減稅迎戰香港

為了和香港爭搶財富管理業務，新加坡金融管理局（ＭＡＳ）昨天宣布一系列優惠措施，要吸引資產管理人才，回應競爭對手香港祭出的減稅計畫。

ＭＡＳ表示，基金經理人因管理部分基金而取得的投資獲利，研擬豁免課稅，單一家族辦公室也包括在內，當局同時還會推出投資方案，支持避險基金建立或強化星國布局，更多細節將在二○二七年預算案中公布。

香港為招攬投資基金與人才，日前宣布將擴大附帶權益（carried interest、即基金利潤分成）的免稅範圍，涵蓋基金公司與基金經理人等。星國研商中的減稅方案，條件可望追上香港，也凸顯出亞洲兩大金融中心的競爭加劇。

避險基金遊說團體另類投資管理協會（ＡＩＭＡ）七月致信警告ＭＡＳ，香港提案對基金經理人的績效獎金減稅，會擴大與星國的實質稅務差距，讓香港更具吸引力。

新加坡稅務優惠的涵蓋範圍可能較香港更廣，包括避險基金、家族辦公室及創投公司等。資產管理業占新加坡金融業產值約百分之十五、就業百分之十三。此外，新加坡也將放寬頂尖專才簽證的收入認定，資產管理業高階主管申請時，每月三萬星元（約新台幣七十五萬元）的門檻除基本薪資外，也可納入其他形式的收入。

香港和新加坡一向被視為亞洲的金融中心，金管會近年來也積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區上路也已逾一年。對於港、星競相透過租稅優惠「引資搶才」，金管會官員昨說，台灣不一定要複製新加坡的稅務優惠，亞資重點是要發展具台灣特色的資產管理中心，要發展台灣科技產業的優勢，目前都是照著既有的步調進行。此外，金管會也在專法中，正考慮一部分的稅負處理。

此外，金管會也從其他方面致力攬才，包括國發會主責的「就業金卡」，累計至六月底，金管會參與審查的金融領域就業金卡總計核發一千零五張，約占全體核發金卡總數百分之六；而為推動亞資中心，去年也修正相關規定，增列包括聯合家辦在內的資產管理項目，未來將滾動式調整，以延攬更多外國金融專業人才來台。

政大金融系教授殷乃平則說，政府從一九八九年就宣示要將台灣打造為國際金融中心，至今還是淪為口號，關鍵在於沒有根本上的改變，以管理方式為例，中央銀行、金管會無法接受國際規則，問題就出在這裡，因此管理者的思維模式必須改變、遊戲規則也要國際化，才可能達成政策目標，否則人家是在打國際盃，台灣卻連裁判都不懂國際規則，最後也只能關起門來自己玩。