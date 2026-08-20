台星搶才 各自出招！獎酬股票緩課上限提高有譜

為協助產業留才，立委提案修正《產業創新條例》，放寬員工獎酬股票租稅優惠，經濟部先前亦鬆口表示支持，朝野都有共識，放寬租稅優惠留才有譜。不過因產創條例提案高達11版本，修法牽涉甚廣，部分內容仍待協商取得共識後，才能順利三讀。

立法院經濟委員會今（20）日將再次針對產創條例召集黨團協商，立委除關注員工獎酬股票規定，亦提案優化新創籌資環境等修法；另有提案主張國發基金應建立責任中心制度，爭議較大，朝野需再進一步討論。

產創條例立委提案修法重點

民進黨立委邱志偉提案修正產創條例員工獎酬股票租稅優惠，將現行500萬元緩課上限刪除，強化企業留才誘因，並主張將員工取得獎酬股票的課稅基礎，改為以「給予日、既得日或處分日之時價，擇其孰低者」課稅。

在先前協商過程中，經濟部已鬆口，同意員工獎酬股票緩課稅500萬元上限，提高至1,000萬元，等同於同意倍增。經濟部理由是，2018年訂定500萬元上限，股市才1萬點，而今股市已超過4萬點，時空環境大不相同，確實有檢討空間，修法有助企業提高留才誘因，不只高科技可用，所有公司也能運用。

財政部當時則表示，尊重經濟部評估，並未表達反對，財經部會、朝野都有一定共識，可望順利闖關。

亦有立委提出優化新創、創投環境等修法，也有立委主張，提高個人天使投資人可自綜合所得總額減除金額上限。

此外，邱志偉將「醫療法設立之醫療社團法人」，納入產創條例的適用對象，使其盈餘轉實質投資亦能享有未分配盈餘免加徵5%所得稅的優惠。