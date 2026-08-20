聽新聞
0:00 / 0:00

台星搶才 各自出招！獎酬股票緩課上限提高有譜

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
為協助產業留才，立委提案修正《產業創新條例》，放寬員工獎酬股票租稅優惠。聯合報系資料照
為協助產業留才，立委提案修正《產業創新條例》，放寬員工獎酬股票租稅優惠。聯合報系資料照

為協助產業留才，立委提案修正《產業創新條例》，放寬員工獎酬股票租稅優惠，經濟部先前亦鬆口表示支持，朝野都有共識，放寬租稅優惠留才有譜。不過因產創條例提案高達11版本，修法牽涉甚廣，部分內容仍待協商取得共識後，才能順利三讀。

立法院經濟委員會今（20）日將再次針對產創條例召集黨團協商，立委除關注員工獎酬股票規定，亦提案優化新創籌資環境等修法；另有提案主張國發基金應建立責任中心制度，爭議較大，朝野需再進一步討論。

產創條例立委提案修法重點
產創條例立委提案修法重點

民進黨立委邱志偉提案修正產創條例員工獎酬股票租稅優惠，將現行500萬元緩課上限刪除，強化企業留才誘因，並主張將員工取得獎酬股票的課稅基礎，改為以「給予日、既得日或處分日之時價，擇其孰低者」課稅。

在先前協商過程中，經濟部已鬆口，同意員工獎酬股票緩課稅500萬元上限，提高至1,000萬元，等同於同意倍增。經濟部理由是，2018年訂定500萬元上限，股市才1萬點，而今股市已超過4萬點，時空環境大不相同，確實有檢討空間，修法有助企業提高留才誘因，不只高科技可用，所有公司也能運用。

財政部當時則表示，尊重經濟部評估，並未表達反對，財經部會、朝野都有一定共識，可望順利闖關。

亦有立委提出優化新創、創投環境等修法，也有立委主張，提高個人天使投資人可自綜合所得總額減除金額上限。

此外，邱志偉將「醫療法設立之醫療社團法人」，納入產創條例的適用對象，使其盈餘轉實質投資亦能享有未分配盈餘免加徵5%所得稅的優惠。

股票 上限 邱志偉

延伸閱讀

遺贈稅「大老婆條款」 過頭關

陳國樑／減稅放送 賺了誰？虧了誰？

多以政院版本為主 立院遺贈稅修法「大老婆條款」過初審

跨境權利金免稅新制上路 勤業眾信提醒15%低稅負門檻

相關新聞

明年財經五大政策定錨 政院20日拍板施政計畫

行政院今（20）日將通過明年度施政計畫，強調將加足馬力，全力啟動「更開放、更富強、更安全的國家總路線」。財經部會五大重點政策也將定錨，財政部聚焦減稅、兆元投資公共建設；經濟部鎖定扶植中小微企業，並發展多元綠能；金管會將卯足全力衝刺亞洲資產管理中心。

引資搶才！新加坡加碼減稅迎戰香港 金管會：台不一定要跟進

為了和香港爭搶財富管理業務，新加坡金融管理局（ＭＡＳ）昨天宣布一系列優惠措施，要吸引資產管理人才，回應競爭對手香港祭出的減稅計畫。

財部九大優先法案 拚三讀 立院新會期下月開議

立法院新會期9月開議，財政部盤點九大優先法案，要力拚新會期三讀，包括婚育三稅（所得稅、房屋稅、地價稅）優惠、延長債券ETF免證交稅優惠、遺贈稅「大老婆條款」等，不少都與民眾權益息息相關。

國票金高層薪酬改革 對標兆豐金

國票金控高層薪酬改革與「公公併」的議題引發金融圈關注。據了解，國票金廿六日召開的董事會已列入薪酬改革與公公併的議程，其中經營團隊針對薪酬改革提出以兆豐金為對標金控，並將在董事會提案，授權董事長張兆順推動整併、委請財顧進行後續作業。

台星搶才 各自出招！獎酬股票緩課上限提高有譜

為協助產業留才，立委提案修正《產業創新條例》，放寬員工獎酬股票租稅優惠，經濟部先前亦鬆口表示支持，朝野都有共識，放寬租稅優惠留才有譜。不過因產創條例提案高達11版本，修法牽涉甚廣，部分內容仍待協商取得共識後，才能順利三讀。

台星搶才 各自出招！星國祭優稅 招手基金經理人

新加坡金融管理局（MAS）昨（19）日宣布一系列優惠措施，要吸引資產管理人才，回應競爭對手香港的減稅計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。