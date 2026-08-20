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台星搶才 各自出招！星國祭優稅 招手基金經理人

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓、記者廖珮君／綜合報導

新加坡金融管理局（MAS）昨（19）日宣布一系列優惠措施，要吸引資產管理人才，回應競爭對手香港的減稅計畫。

MAS表示，基金經理人因管理部分基金而取得的投資獲利，研擬豁免課稅，單一家族辦公室也包括在內，當局同時還會推出投資方案，支持避險基金建立或強化星國布局，更多細節將在2027年預算案中公布。

新加坡搶才，也引發台灣關注，金管會官員昨日說，台灣不一定要複製新加坡的稅務優惠，亞資重點是要發展具台灣特色的資產管理中心，要發展台灣科技產業優勢，目前都是照著既有步調進行。金管會會關注新加坡狀況，但不一定要隨新加坡起舞，也不一定要複製。金管會也在專法中，正考慮一部分的稅負處理。

香港為招攬投資基金與人才，將擴大附帶權益（carried interest、即基金利潤分成）免稅範圍，涵蓋基金公司與基金經理人等。星國研商中的減稅方案，可望讓該國追上香港，也凸顯出亞洲兩大金融中心的競爭加劇。

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