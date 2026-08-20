財部九大優先法案 拚三讀 立院新會期下月開議

立法院新會期9月開議，財政部盤點九大優先法案，要力拚新會期三讀，包括婚育三稅（所得稅、房屋稅、地價稅）優惠、延長債券ETF免證交稅優惠、遺贈稅「大老婆條款」等，不少都與民眾權益息息相關。

立法院下半年會期照慣例為預算會期，可通過法案的時間有限，財政部盤點優先法案後，仍須由行政院整體考量。

財政部九大優先法案

財政部共提九大優先法案。首先，是配合賴清德總統一連串人口對策所推出的婚育租稅優惠，包含《所得稅法》、《房屋稅條例》、《土地稅法》三項。

其中所得稅法修正草案，未成年子女免稅額可增加50%，即提高至15.15萬元，財政部規劃回溯至今年元旦開始、明年5月報稅適用，有上路的時間壓力。

至於房屋稅條例、土地稅法修正草案，則授權地方政府針對婚育家庭成員持有的全國單一自住房屋與其坐落之自用住宅用地，可再適當減免房屋稅與地價稅。

另外財政部也已預告證交稅條例修法，公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅措施，原實施至今年底，經跨部會共識後，擬延長十年至2036年12月31日，並自2027年元旦起，將主動式債券ETF也納入停徵範圍，同樣實施至2036年底，這項修法也必須趕在年底租稅優惠落日前生效，才能使優稅無縫接軌。

至於遺產及贈與稅法，是因應憲法法庭判決所提修法，立法院財政委員會日前已完成初審，增訂「大老婆條款」，死亡前二年內贈與配偶及特定親屬財產，應依受贈財產占總遺產比重，由受贈人負擔遺產稅，全案已送出財委會，不須協商，就等立法院三讀，可望在憲法法庭要求期限前完成修法。

另外，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅規定將於今年底到期，財政部正研議貨物稅條例修法，規劃延長實施年限與調整適用範圍。

而在行政院審查程序的法案包括海關進口稅則、營業稅法。

海關進口稅則是配合衛福部公告修正乳品用詞及品名標示規定，修正11項稅則貨名；營業稅法部分條文修正草案，未來發票開立不實，不再按銷售額比率開罰，給予稽徵機關更多裁量權。

至於財政收支劃分法修正草案，雖已送立法院審議，但立法院程序委員會決議暫緩列入報告事項，至今無法完成付委程序，但財政部仍列為優先推動法案。