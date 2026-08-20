明年財經五大政策定錨 政院20日拍板施政計畫

行政院今（20）日將通過明年度施政計畫，強調將加足馬力，全力啟動「更開放、更富強、更安全的國家總路線」。財經部會五大重點政策也將定錨，財政部聚焦減稅、兆元投資公共建設；經濟部鎖定扶植中小微企業，並發展多元綠能；金管會將卯足全力衝刺亞洲資產管理中心。

另外，行政院會今日也將通過明年度中央政府總預算案，歲出、歲入規模都將高達3.9兆元，其中包含普發現金1萬元。財政部今日也將說明普發現金財源、初步規劃。

財經部會明年度施政重點

依據政院「116年度施政方針」，財政部重點放在稅制優化，以及落實兆元投資方案，讓全民共享經濟果實，財政部依據物價漲幅，調高免稅額、扣除額及課稅級距，明年5月報稅將有約696萬戶享受到減稅小確幸。

此外，財政部也將持續落實「兆元投資國家方案」，擴增公共建設案源及完善法規調適，引導民間資金投資國家公共建設。

經濟部施政重點，其一是協助中小企業轉型，重中之重是修訂《中小微企業轉型升級發展條例》，透過融資、租稅優惠加大支持力道，對於受到美國關稅影響的業者，也將持續提供外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼等措施。政府將推動「中小微企業多元振興發展計畫」，成立為期八年、總額約1,000億元的中小微企業升級轉型發展基金。

外界關注能源轉型，及核電是否已納入國家能源藍圖，經濟部在施政報告中並未明確提及，但強調，將會確保供電穩定，「務實評估各種能源選項」。

金管會則以亞洲資產管理中心為施政重點，外界關注台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）是否新增租稅優惠，金管會僅在施政方案中強調，會持續研議TISA精進措施。

金管會指出，發展資產管理業務，建構台灣成為亞洲資產管理中心，是明年重要施政目標，將推動「壯大資產管理計畫」，透過鬆綁法令引導資金投入國內資產管理業，吸引外國資產管理業者來台。