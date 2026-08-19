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資收進化論！循環署邀22縣市好點子齊發 地方好方法跨縣市擴散

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部資源循環署18、19日辦理「115 年度執行機關資源循環交流會議」。圖／環境部循環署提供
環境部資源循環署18、19日辦理「115 年度執行機關資源循環交流會議」。圖／環境部循環署提供

資源回收可以有多聰明？從 AI 協助民眾查詢分類、智慧分選提升回收品質，到海廢再生、修繕共享及循環餐具，各地都端出令人耳目一新的好點子。環境部資源循環署18、19日辦理「115 年度執行機關資源循環交流會議」，以「資收進化論，地方創新大集合」為主題，邀集全國 22 縣市環保機關齊聚交流，讓地方創意被更多人看見、好方法走得更遠。

循環署表示，各地面對的環境條件與資源回收問題不同，也從第一線經驗中發展出各具特色的解決方法。本次會議集結全國 22 縣市的資源循環好點子，從 AI 智慧辨識、數位回收服務及高效分選，到修繕共享、海洋廢棄物與產業塑膠邊料再生，讓科技、創意與在地需求相互碰撞，展現資源回收的多元新樣貌，讓地方好方法不再只留在一個縣市，而能被更多地方帶回去、用起來，激盪出更多實用又貼近生活的資源循環新作法。

新竹縣推出「AI 智能凍好查」，讓 AI 聽懂民眾的日常用語，動動手指就能查詢物品怎麼丟、能不能回收；新北市運用 AI 智慧高效分選，讓回收物分得更快、更準，也提升再生資源的品質與價值；嘉義縣則讓飲料杯封膜邊料從廢棄物變回可利用的材料，為產業塑膠開啟「回收再生」的新循環。

台中市透過環境與消防單位聯防，跨局處輔導訪視回收業，強化業者安全自主管理能力；宜蘭縣結合企業力量讓海洋廢棄物華麗轉身成為再生資源，並結合定點定時收運，從生活源頭減少一次性塑膠；花蓮縣則把修繕服務與循環餐具租借帶進日常，從延長物品壽命到減少一次性用品，邀請民眾一起加入循環行動。

循環署指出，中央建立交流平台，就是希望地方從第一線試出來的成功方法，不只留在單一縣市，而能被更多地方看見、借鏡及應用。未來，循環署將持續串聯中央與地方，推動創新經驗跨縣市擴散，讓一地的亮點逐步成為全國的進步，共同打造更便利、安全且貼近生活的資源循環體系。

海廢 資源回收 環境部 廢棄物

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