《廢棄物清理法》部分條文7月15日修正公布 環境部：未來2年是轉型期

《廢棄物清理法》部分條文於今年7月15日修正公布，事業廢棄物再利用管理新制將於2028年7月15日正式施行。環境部19日表示，未來2年將是新舊制度銜接的「黃金轉型期」，將加速完成相關子法、許可管理、產品品質及流向追蹤等配套，並與各中央目的事業主管機關分工合作，協助產業順利接軌新制。

為提前布局新制，環境部資源循環署19日舉辦「事業廢棄物再利用治理轉型論壇」，邀集9個部會、專家學者及再利用產業代表共同與會。論壇邀請經濟部、內政部、衛生福利部及農業部分享現行再利用管理實務及推動經驗，並就事權統籌、產品品質提升、風險管理及產業輔導策略等議題交換意見，作為後續制度規劃及政策推動之參考。

環境部長彭啓明致詞時表示，再過3天就是環保署升格為環境部三周年，今年7月15日總統公布《廢棄物清理法》修正條文，是環境部成立以來廢棄物管理制度的重要變革，也象徵台灣邁入廢棄物管理新時代。未來事業廢棄物再利用管理將由環境部統籌，並透過資訊化工具及管理制度升級，提升行政效能。彭部長指出，資源循環需要跨部會密切合作，例如去（114）年底環境部與農業部共同推動廚餘轉型及管理精進，即展現跨部會協力成果。接下來2年是制度接軌及產業升級的關鍵期，環境部將透過公私協力與產業輔導，協助業者穩健轉型，讓產業成為推動資源循環的重要基石。

資源循環署賴瑩瑩署長表示，在循環經濟發展趨勢下，提升產業永續與資源使用效率，是各部會共同的責任。未來隨著再利用管理制度轉型，環境部將著重源頭減量、污染防制、防範非法棄置與再利用產品管理，並持續完備法令制度；各中央目的事業主管機關則從原料、生產及製程等面向，提升資源使用效率與產業價值，共同推動資源循環與永續發展。

循環署進一步說明，新制施行後，環境部將統籌訂定事業廢棄物再利用管理辦法等各項子法，建立再利用產品品質管理、製程設備規範及產品認驗證制度，並統籌辦理許可審查及強化流向追蹤管理；各中央目的事業主管機關將從原有管理角色，進一步轉向產業輔導、源頭減量、製程改善及循環物料應用推廣，落實「環境部強化管理、各中央目的事業主管機關深化輔導」的治理架構。為確保新舊制度順利銜接，在這兩年的過度期間已取得再利用許可的業者，其許可效力維持至原核准期限屆滿；已提出申請、展延或變更者，則依現行規定辦理。環境部除持續做好環境把關，也將協助產業因應制度轉型，共同建構更完善、更具競爭力的資源循環體系。

論壇現場交流熱烈，與會專家學者建議，未來 2 年各部會應持續與環境部密切合作，建立定期協調機制，並從法規調適、源頭減量、產品品質及技術創新等面向持續精進，將既有再利用管理經驗順利銜接新制，提升資源循環效益。

循環署強調，再利用治理轉型不只是管理權責的移轉，更是政府管理量能與產業輔導資源的重新整合。未來2年將持續透過跨部會協作、產業溝通及公私協力，逐步完成新舊制度接軌，在兼顧環境永續與風險管理的前提下，提升再利用產品品質與市場競爭力，讓制度轉型同時成為產業升級與深化資源循環的契機。