賴總統：持續推動創新 創造淨零解方

賴清德總統晚間出席2026淨零排放科技國際競賽表示，政府去年提出2035年相較2005年，減量百分之38「加減2」的目標，展現台灣為全球永續轉型貢獻力量的決心；台灣擁有半導體、資通訊等優勢，可發展具有競爭力的淨零技術，政府也會持續推動科技創新，布局關鍵技術，創造淨零解方。

賴總統指出，這項競賽的規模不斷成長，從2023年創辦時的10個國家、146支隊伍，到今年有20個國家、267支隊伍參加；目前全球多數減碳成果，仍來自成熟技術的擴大應用。面對2050淨零排放目標，以及人工智慧快速發展帶來的用電成長，我們需要新的材料、能源系統與生產方式，也要提升運算效能及能源使用效率。

賴總統表示，他在2024年上任總統後，就在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，邀集政府、產業、公民團體及學者專家，共同討論台灣的氣候治理、能源轉型及淨零路徑，讓政策規畫納入更多專業與社會意見。

賴總統談到去年完成台灣總體減碳行動計畫，提出2035年相較2005年，減量百分之38加減2的目標。這項更具企圖心的目標，展現台灣為全球永續轉型貢獻力量的決心。

賴總統表示，台灣具有完整的半導體、資通訊及精密製造產業聚落，也擁有充沛的研究能量與健全的供應鏈；這些優勢，讓台灣有能力結合研究與製造，發展具有國際競爭力的淨零技術。

賴總統承諾，政府將持續推動淨零科技創新，布局關鍵技術，串聯產官學研資源，提供場域驗證、產業合作及創業支持，協助有潛力的研究成果走出實驗室，成為產業可以採用、國際市場需要的淨零解方。

會前有媒體詢問賴總統如何看待行政與立法兩院就不副署法案問題交鋒，賴總統沒有回應。