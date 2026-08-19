快訊

美科技巨頭帶頭反彈 台指期夜盤大漲、收復45K大關

曾登輝達生態系背版 黃仁勳愛店分店熄燈！店面高掛布條出售

檢約談7人！三總器捐系統涉偽造文書 2人各10萬交保其餘請回

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德談淨零科技布局 打造具國際競爭力綠色永續解方

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
賴清德總統（前排中）晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」，並與台大校長陳文章（前排右二）、東元科技文教基金會董事長李世光（前排左二）等現場嘉賓合影。記者林伯東／攝影
賴清德總統（前排中）晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」，並與台大校長陳文章（前排右二）、東元科技文教基金會董事長李世光（前排左二）等現場嘉賓合影。記者林伯東／攝影

賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」，肯定青年以創新科技回應氣候挑戰，也提出政府去年提出2035年相較2005年，減量百分之38加減2的目標，展現台灣為全球永續轉型貢獻力量的決心。

賴清德指出，台灣具備半導體與資通訊產業的堅實優勢，足以發展出具國際競爭力的淨零技術。未來政府將持續推動科技創新、布局關鍵技術，攜手各界共同打造兼具競爭力與永續性的淨零解方。

賴清德也恭喜所有得獎團隊表示，你們的研究獲得評審肯定，這份榮耀來自長期投入、反覆實驗及團隊合作。也請大家再次用掌聲，恭喜所有得獎團隊。這項競賽的規模不斷成長，從2023年創辦時的10個國家、146支隊伍，到今年有20個國家、267支隊伍參加。無論是否獲獎，每一支團隊的努力都令人敬佩。各位以專業回應氣候挑戰，展現青年世代的責任感與行動力，也為淨零轉型提出具體方案。

賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」。記者林伯東／攝影
賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」。記者林伯東／攝影

賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」。記者林伯東／攝影
賴清德總統晚上在台北出席「2026淨零排放科技國際競賽頒獎典禮暨國際交流晚宴」。記者林伯東／攝影

淨零 賴清德 布局

延伸閱讀

2026「臺北永續競爭力論壇」8/21松菸登場！論壇、展覽亮點一次看 全民解鎖淨零超能力

政大永續中心打造都市更新與前瞻綠建築合作平台

循環雙法說明會前進雲林 串聯農業循環與產業低碳轉型

從土木到觀光都參賽 中華大學鈣鈦礦競賽秀跨域創新

相關新聞

燒到國發基金…投資兆基屋管爆雷 經濟部：將要求提告前董座李建成

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，風波持續延燒，經濟部表示，將要求兆基屋管對創辦人暨兆基屋管前董事長李建成提告，而國發會也表示，將會同經濟部加強國發基金的投後管理。

賴總統拋明年普發1萬掀討論 連賢明提1更優用法：但朝野難有共識

賴清德總統近日宣布，明年將再度全民普發現金1萬元，引發討論。中經院院長連賢明指出，台灣近年稅收快速增加，若能將部分超額收入投入勞保、健保與國民年金等社會保險，有助改善所得分配、世代公平與社會穩定；但在高度政治競爭下，最終往往仍回到「發現金」這類選民最有感的政策。

AI需求強勁！第2季製造業產值逾6.8兆元、年增27.1% 連10季正成長

經濟部19日發布今年第2季製造業產值統計，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，帶動資訊電子產業生產動能，加以部分傳統產業因資訊電子產業需求增加，以及上年同季比較基數較低，2026年第2季製造業產值6兆8,657億元，較上年同季增加27.10%，連續10季正成長。

國發基金捲兆基屋管風暴 經部：要求提告李建成、查募資是否虛偽不實

包租代管龍頭兆基屋管大股東暴發掏空風暴延燒，國發基金也有投資，藍委要求投資方國發基金、經濟部有何說明及作為。經濟部19日說明，爭議的公司債是兆基屋管的大股東趙姬投資發行，屬李建成個人行為，因而造成兆基屋管股東權益受損，將要求兆基屋管提告，並督促公司重建經營團隊。

聚焦AI仿生！2026智慧機器人展 經濟部發表16項創新技術「加速產業落地」

經濟部產業技術司今（19）日於2026台灣智慧自動化與機器人展（TAIROS）揭幕「機器人科技研發主題館」，展示16項智慧機器人創新技術。其中，首度亮相的人工智慧（AI）仿生「靈巧手掌」，突破傳統低自由度手爪限制，以模組化設計彈性擴充至5指20個自由度，結合AI訓練，可執行電子組裝、醫材整理等精密作業；「四足機器人」整合AI自主控制與國產關鍵零組件，攜手仁寶、英業達、所羅門等業者打造國產研發平台，加速消防救災、工安巡檢等應用落地，提升關鍵技術自主能力與國產化比例。

立院新會期9月底開議 財部列9大優先法案推動修法

立法院新會期將於9月底開議，財政部預計推動9項法案優先修法，其中包括未成年子女免稅額增加50%，以及授權地方政府減免婚育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。