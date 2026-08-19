燒到國發基金…投資兆基屋管爆雷 經濟部：將要求提告前董座李建成

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，風波持續延燒，經濟部表示，將要求兆基屋管對創辦人暨兆基屋管前董事長李建成提告，而國發會也表示，將會同經濟部加強國發基金的投後管理。

兆基屋管先前爆發18億元公司債兌付危機與掏空風波，李建成更涉嫌侵占公司資金，由於兆基屋管投資案是由經濟部運用國發基金「加強投資策略性服務業實施方案」資金，與民間專業投資人共同投資，因此立委也關注國發基金與經濟部有何作為。

國發會副主委彭立沛今天在立院經委會表示，定調此案是大股東個人行為，國發會與經濟部產發署在投後管理上將持續加強，國發基金已對此案也有所掌握，後續將密切關注發展；經濟部次長何晉滄也說，將進一步了解並追究，釐清資訊提供是否有隱匿行為。

而經濟部今天也發出聲明，強調爭議的公司債是兆基屋管的大股東趙姬投資發行，屬李建成個人行為，因而造成兆基屋管股東權益受損，將要求兆基屋管提告，並督促公司重建經營團隊。

經濟部表示，產發署「加強投資策略性服務業實施方案」接受能率亞洲資本於今年3月申請1：1搭配投資，5月通過投資案，並委託能率亞洲代表行使股東權益。

經濟部表示，方案投資前，能率亞洲已進行盡職調查，針對資金來源、營運計畫及財務結構等進行綜合評估，並經產發署邀集專家共同審議，始進行投資；投資後，能率亞洲即派任董事代表參與公司治理，並須每季訪視及提供兆基屋管財報，以掌握公司營運情形及財務狀況。

經濟部表示，為支持政府社會住宅包租代管政策，產發署與創投業者共同投資兆基屋管，運用國發基金協助其營運發展，而有關李建成個人行為，造成兆基屋管股東權益受損，將要求兆基屋管向李建成提告求償。

經濟部也說，產發署已與該創投業者及其他股東共同督促兆基屋管重組經營團隊，推選合適董事長，以維持公司正常營運，並調查募資過程是否有虛偽不實及投資款挪用之情事，確保投資契約承諾及保證事項能如實履行。