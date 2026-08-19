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國發基金捲兆基屋管風暴 經部：要求提告李建成、查募資是否虛偽不實

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
包租代管龍頭兆基屋管大股東暴發掏空風暴延燒。聯合報系資料照
包租代管龍頭兆基屋管大股東暴發掏空風暴延燒。聯合報系資料照

包租代管龍頭兆基屋管大股東暴發掏空風暴延燒，國發基金也有投資，藍委要求投資方國發基金、經濟部有何說明及作為。經濟部19日說明，爭議的公司債是兆基屋管的大股東趙姬投資發行，屬李建成個人行為，因而造成兆基屋管股東權益受損，將要求兆基屋管提告，並督促公司重建經營團隊。

經濟部產發署表示，現已與該創投業者及其他股東共同督促兆基屋管重組經營團隊，推選合適董事長，以維持公司正常營運，並調查募資過程是否有虛偽不實及投資款挪用之情事，確保投資契約承諾及保證事項能如實履行。

兆基屋管投資案是由經濟部運用國發基金「加強投資策略性服務業實施方案」資金，與民間專業投資人共同投資。因此，經濟部產發署19日傍晚主動說明。

產發署表示，依據兆基屋管公司登記資料，趙姬投資持有約34.93%股份，宏碁公司持有約17.9%，另前董事長李建成約持有1.01%，趙姬投資為兆基屋管之大股東。爭議公司債為趙姬投資與寄居蟹管顧所發行，由前董事長李建成主導，而後因投資失利無法正常兌付，造成爭議。兆基屋管並未發行公司債。

經濟部表示，產發署「加強投資策略性服務業實施方案」，係接受能率亞洲資本於2026年3月申請1：1搭配投資，5月通過投資案。產發署「加強投資策略性服務業實施方案」信託專戶持股比例約2.12%，並委託能率亞洲代表行使股東權益。

產發署表示，在投資前，能率亞洲已進行盡職調查，針對資金來源、營運計畫及財務結構等進行綜合評估，並經產發署邀集專家共同審議，始進行投資；投資後，能率亞洲即派任董事代表參與公司治理，並須每季訪視及提供兆基屋管財報，以掌握公司營運情形及財務狀況。

產發署表示，當時為支持政府社會住宅包租代管政策，經濟部產發署與創投業者共同投資兆基屋管，運用國發基金協助其營運發展，而有關李建成個人行為，造成兆基屋管股東權益受損，將要求兆基屋管向李建成提告求償。

經濟部產發署表示，現已與該創投業者及其他股東共同督促兆基屋管重組經營團隊，推選合適董事長，以維持公司正常營運，並調查募資過程是否有虛偽不實及投資款挪用之情事，確保投資契約承諾及保證事項能如實履行。

國發基金 兆基屋管 經濟部 公司債

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