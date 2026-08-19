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水利署珍珠串計畫完成11項 高屏工程拚增20萬噸調度

中央社／ 台北19日電

經濟部水利署推動珍珠串計畫強化供水韌性，16項工程已完成11項。水利署表示，7月通水的大安大甲溪聯通管，預計於10月前發揮完整調度功能；石門水庫至新竹聯通管等4項工程，預計118年底前陸續完工。

同時，為因應屏東高科技產業聚落發展，正推動高屏珍珠串計畫，目前正研擬工程計畫陳報行政院核定中。

「珍珠串計畫」旨在串聯全台水庫與管網，提升調度能力，共規劃16項工程。其中，串聯石岡壩與鯉魚潭水庫的大安大甲溪聯通管已於7月25日正式通水，為計畫再添一條重要調度幹管。

水利署表示，雖已達成通水目標，但目前正辦理整體試運轉階段，預計在今年10月前完全發揮預定的調度能力。未來大甲溪原水因颱風豪雨導致濁度飆升時，可透過此管線改由大安溪水源支援，降低台中地區停水風險；同時，該聯通管串聯大安溪、大甲溪兩大水源系統，因應中部地區日益增長的產業與民生用水需求，使供水從單一路徑轉向多元備援，能增加淨水場的操作彈性。

目前珍珠串計畫已完成大安大甲溪聯通管、南化高屏聯通管、桃園新竹備援幹管等11項工程。水利署提到，其中，桃園新竹備援管線曾在110年百年大旱時，將桃園支援新竹水量從每日4.6萬噸提升至最高22.5萬噸，支援新竹約4成用水；曾文南化聯通管也自今年1月起，透過每日由曾文水庫輸送15萬至20萬噸水量至南化淨水場，讓南化水庫在今年6月4日最低蓄水量時，仍保有約1700萬噸水量，成功免除南化水庫的探底危機。

針對尚未完成的5項工程，水利署說明，目前鯉魚潭北送苗栗幹管工程總進度超過9成，預計今年12月完成；石門水庫至新竹聯通管、三重及蘆洲區域供水管網改善（第一階段）則預計於117年12月完成，台中至雲林區域水源調度管線改善，工程總進度約為27%，預計於118年12月完成，以及目前正在規劃中的高屏珍珠串。

此外，水利署表示，為因應屏東高科技產業聚落發展及未來用水需求，正在規劃推動「高屏珍珠串工程計畫」，初估經費約新台幣76.69億元，主要建置輸水管線、水管橋及調蓄池，串聯高屏堰左右岸的南化高屏聯通管、高屏堰、抗旱水井及伏流水等水源設施。工程完成後，可提升高雄與屏東間每日20萬噸的雙向調度能力，目前研擬工程計畫陳報行政院核定中，倘若於今年核定，預計於核定後約5年完成。

水利署指出，目前全台珍珠串計畫已完成11條，投入約716億元，全台水源調度能力最大達每日338萬噸。

水利署 石門水庫 經濟部

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