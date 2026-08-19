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立院新會期9月底開議 財部列9大優先法案推動修法

中央社／ 台北19日電
立法院新會期將於9月底開議，財政部預計推動9項法案優先修法。聯合報系資料照
立法院新會期將於9月底開議，財政部預計推動9項法案優先修法。聯合報系資料照

立法院新會期將於9月底開議，財政部預計推動9項法案優先修法，其中包括未成年子女免稅額增加50%，以及授權地方政府減免婚育家庭房屋稅地價稅相關條文，預估分別有237萬人、逾100萬戶受益。

財政部列為9項優先推動法案包括，已於立法院審議的所得稅法、房屋稅條例、土地稅法、遺產及贈與稅法、財政收支劃分法，以及行政院審查中的海關進口稅則、加值型及非加值型營業稅法，另有部會研議中的證券交易稅條例、貨物稅條例。

為協助婚育家庭全方位減輕負擔，財政部說明，所得稅法修正草案明定自115年1月1日開始，未成年子女免稅額增加50%。

房屋稅條例、土地稅法修正部分，授權地方政府對婚育家庭成員持有的全國單一自住房屋及其坐落土地，得再予適當減免房屋稅及地價稅。

遺產及贈與稅法部分條文修正草案部分，立法院財政委員會8月已完成初審程序，後續尚須提報院會討論。

財政部說明，遺產及贈與稅法修正草案涉及2項重點，包括增訂被繼承人死亡前2年內贈與其配偶的財產，所涉剩餘財產差額分配請求權扣除額的計算及交付規定，以及增訂被繼承人死亡前2年內贈與的財產，遺產稅額以各受贈人為納稅義務人。

至於財政收支劃分法部分，行政院去年11月通過財政部所提修正草案，已送赴立法院審議，惟立法院程序委員會決議暫緩列入報告事項，至今無法完成付委程序，不過財政部仍列為優先推動法案，期盼修法完成。

財政部說明，財政收支劃分法部分條文修正草案囊括5個重點，包括錢權併同考量調整統籌稅款規模；劃一市縣分配基礎；調劑地方財政盈虛；精進財政努力誘因機制；以及強化財政紀律，貫徹支出權責等。

行政院審查中法案共有2案，財政部說明，海關進口稅則部分稅則擬配合衛福部公告修正乳品用詞及品名標示規定，修正11項稅則的貨名；加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案，擬刪除營業人開立統一發票未依規定記載或所載不實罰款的相關規定。

此外，財政部表示，證券交易稅條例修正草案正由部會研議中，擬延長停徵公司債、金融債券及被動式債券指數股票型基金（ETF）證券交易稅期間至125年12月31日，以及主動式債券ETF納入停徵範圍等2項重點。

財政部表示，貨物稅條例修正草案亦由部會研議中，擬延長大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅規定實施年限與調整適用範圍。

財政部 立法院 房屋稅 地價稅 遺產稅

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