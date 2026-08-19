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AI需求強勁！第2季製造業產值逾6.8兆元、年增27.1% 連10季正成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部19日發布今年第2季製造業產值統計。示意圖。圖／AI生成
經濟部19日發布今年第2季製造業產值統計。示意圖。圖／AI生成

經濟部19日發布今年第2季製造業產值統計，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，帶動資訊電子產業生產動能，加以部分傳統產業因資訊電子產業需求增加，以及上年同季比較基數較低，2026年第2季製造業產值6兆8,657億元，較上年同季增加27.10%，連續10季正成長。

資訊電子產業方面，經濟部統計指出，電子零組件業產值較上年同季增加33.70%，其中積體電路業受惠高效能運算與AI應用需求續呈強勁，年增37.12%；面板及其組件業因TFT-LCD 面板需求疲弱，產值年減8.43%；電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務及相關基礎設施需求持續暢旺，加以半導體設備投資動能擴增，年增73.29%。

傳統產業方面，經濟部指出，受惠半導體擴產與電子零組件材料需求增溫帶動，加以上年同季部分產線歲修之低基期效應，機械設備業產值年增11.85%、基本金屬業產值年增10.22%、化學材料及肥料業產值年增9.09%；汽車及其零件業產值年減0.76%，主因客戶需求保守而調節減產，惟部分車款受惠貨物稅減徵及客運車輛電動化政策激勵而增產，抵銷部分減幅。

經濟部說明，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2026年第2季製造業生產指數136.49，較上年同季增加17.44%，連續10季正成長。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及國際貿易爭端持續影響全球經濟成長動能，惟隨AI 應用需求持續擴增、全球雲端服務大廠積極投資，以及各國加速布建AI基礎設施，均有助推升我國半導體先進製程、高階封裝與伺服器供應鏈生產動能，支撐我國製造業生產維持成長態勢。

製造業 經濟部 雲端

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