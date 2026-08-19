卓榮泰：明年總預算編列2,292億科發預算 年增12.7％

行政院長卓榮泰19日出席「台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」開幕典禮時表示，政府致力發展智慧科技，因此在「116年度中央政府總預算案」中，編列2,292億元推動科技發展計畫，較今年成長12.7%。其中，「AI新十大建設」編列406億元，較今年增加25%，期待透過公私協力，化為更多政策的具體實現。

卓榮泰致詞時首先肯定「台灣智慧自動化與機器人協會」絲國一理事長每年舉辦會展，不僅吸引許多外國駐臺使節、國內外業界先進齊聚，也看到多項新型科技研發產品，讓他對於臺灣未來經濟發展充滿更多信心，並堅定繼續向前推進的信念。尤其行政院推動「AI新十大建設」的目標，就是要打造「全民智慧生活圈」，並以「AI軟體產業登峰」及「百工百業智慧運用」作為兩大支柱。而今日展覽即是百工百業智慧應用的具體實現，藉由先進製造能力將AI晶片結合於各類載體，形成良好的產業發展循環。

談及116年度中央政府總預算案，卓榮泰表示，明年度總預算案可歸類為智慧科技、社會福利、韌性安全、軟實力升級、公平分配及永續成長等6大項目。除了科技預算大幅成長之外，整體社福預算規模亦達到1兆3,439 億元，較今年成長34.4%，其中包括「人口對策新戰略—家庭支持篇」編列 3,730億元。

此外，在韌性安全方面，明年度國防預算編列1兆1,225 億元，持續超過GDP 3%；治水預算則編列591億元，較115年度成長12.8%。在軟實力升級方面，明年度教育經費，中央及地方合計編列9,688億元。在公平分配方面，撥補勞保基金達1,300億元、撥補健保基金共600億元，並編列392億元用於軍公教人員調薪。在永續成長方面，明年度「公共建設」整體經費達7,288億元，涵蓋軌道、生活圈道路，以及支撐「AI新十大建設」與「六大區域產業及生活圈」等重要工程在內。

卓榮泰表示，行政院於8月4日首次向賴清德總統報告「116年度中央政府總預算案」，而隨著立法院本月14日三讀通過今年度中央政府總預算案，以及我國經濟成長今年第一、二季均呈現兩位數成長，同時全年度經濟成長率預估將由9.64%上修至11.05%，因此行政院本月17日二度向總統報告明年度總預算案籌編情形。

卓榮泰指出，行政院評估國家財政仍有餘裕，歲入可再增加430億元，並可從第一版預算案歲出歲入賸餘挪出約1,930億元。因此，歲出編列規模除維持原先8月4日報告的3.6兆餘元不變動之外，再增列2,357億元普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。總統也特別請他向今日在場所有AI產業相關業者表達感謝，因為大家的努力，人民才有紅利。

卓榮泰進一步指出，這筆增列的2,357億元預算，完全不會排擠到先前已經排定的明年度中央政府各項施政及預算規劃，且歲出歲入編列總額均為3兆9,266億元，是一個放在天平上沒有赤字的平衡預算，沒有新增國家任何債務，不會擴大債務，反倒是將債務未償餘額降低至23.4%（占前3年度名目GDP平均數），創1999年以來的最低比率。

卓榮泰澄清說道，這樣一個「AI紅利，全民共享」的預算增列，絕不是像近來部分在野黨立委所說會「窮臺」，反而是「富民」，將財富歸還人民。卓院長強調，由行政院編列預算、落實行政院政策，完全符合憲法規定，沒有違憲；同時，這更沒有雙標，而是代表行政院、國家政策與國家財政再次達標，「沒有『窮臺』，只有『富臺』，沒有『雙標』，只有『達標』」。

卓榮泰表示，只要跟著這個腳步走，當產業愈發展時，人民就會得到更多協助。卓榮泰強調，政府在追求「均衡臺灣」過程中，就是要先提升底層的力量，並壯大中間階層的力量，進而將經濟成長的果實做更多公平分配。因此，行政院將於立法院新會期之前提出《中小微企業轉型升級發展條例》草案，經濟部已於18日再次向總統進行完整報告及說明，希望立法院後續能盡速通過。

卓榮泰接續說明，在《中小微企業轉型升級發展條例》中，總統特別指示8年增加1,000億元預算投入，如再加上原有「中小微企業多元振興發展計畫」，預估明年整體投入預算將上看250億元，幾乎加倍，為的就是要照顧全國171萬家中小微企業，以及將近千萬的就業人口，同時協助微型企業「健身」、小型企業「壯大」、中型企業「升級」、新創產業「拔尖」，以培育更多新創產業獨角獸。此外，本次立法也將傳統工廠、商家、商圈、夜市、傳統市場、農企、觀光等納入，協助商家進行設備汰舊換新、環境美化等工程，期盼進一步改變城市風貌，帶動臺灣觀光向上發展。

談及對美談判，卓榮泰表示，不論是先前談定的《臺美投資備忘錄》（MOU）或《臺美對等貿易協定》（ART），以及非半導體232關稅優惠待遇、強迫勞動301調查最終提供台灣的相對優惠待遇等，台美雙方都在過往所累積各種協議的優勢基礎上逐步往前走，證明臺灣是一個可信賴的國際夥伴。

最後，卓榮泰期勉在場所有AI產業及百工百業，能夠與廣大勞工朋友更緊密結合在一起，一同促進人才培育、改善職場環境，逐步落實政府所有政策，並突破現有瓶頸與障礙，共同帶動臺灣經濟向上起飛的動能，讓臺灣的經濟再創高峰。