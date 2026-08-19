數產署助數位平台拓海外市場 率8業者赴日搶商機

數發部數產署今年起推動數位平台輸出相關計畫，近期率騰雲科技、威朋大數據、運籌網通、睿控網安、KKday、FunNow、順立智慧及威許移動等8家業者赴日本，聚焦人工智慧（AI）應用、數位轉型、智慧零售、觀光服務及供應鏈等領域，助台灣數位平台業者拓展海外市場。

數產署今天發布新聞稿表示，數位平台輸出相關計畫主要協助台灣具市場實績及垂直領域優勢的數位平台業者開拓國際市場。此次於17日至21日，數產署率領騰雲科技、威朋大數據、運籌網通、睿控網安、KKday、FunNow、順立智慧及威許移動等業者，赴日本大阪、東京及仙台，從企業合作、產業交流到地方場域，推動台灣數位平台與日本市場接軌。

數產署長林俊秀表示，國際軟體產業正由傳統專案服務逐步走向平台化發展，透過產品、服務及技術模組化、標準化與可複製化，使單一平台能快速延伸至不同客戶與市場。數產署自今年起推動數位平台輸出，鎖定具備明確應用場景及海外拓展潛力的平台業者，協助鏈結國際企業、在地合作夥伴及應用場域，期透過平台的多方串接及生態系整合，帶動國內供應商共同參與海外市場。

數產署說明，此行與國發會合作，促成台灣數位平台業者參與18日於東京舉辦的第5屆台日創新高峰會。針對國際關注的AI、製造及供應鏈韌性議題，數產署規劃專場座談，邀請睿控網安、騰雲科技、運籌網通與日立解決方案（Hitachi Solutions）等業者，從資安、營運數據及智慧物流等面向分享第一線經驗，展現台灣數位業者跨域整合及解決企業實際問題的能力。

在企業合作方面，數產署表示，林俊秀見證騰雲科技與阪急阪神集團旗下ITEC簽署合作備忘錄，雙方將結合阪急阪神集團零售場域資源，整合會員經營、POS交易、行銷及營運數據，打造台日數位平台合作的示範案例。

數產署指出，在東京舉辦台日一對一商務媒合交流會，吸引20餘家日本企業參與，促進雙方就AI應用、智慧零售、觀光旅遊及企業數位轉型等議題尋求合作。數產署也拜會宮城縣情報服務產業協會、仙台市產業振興事業團等組織，了解東北地區地方DX、AI及觀光應用需求，為台灣數位平台導入地方場域及概念驗證（PoC）合作探路。

數產署表示，未來將持續作為台灣軟體與數位平台業者的堅強後盾，透過商務媒合、國際夥伴鏈結及場域驗證等推動機制，協助國內優質數位平台業者深化海外布局，期盼透過政府搭橋及公私協力，促成更多優質AI與數位服務落地國際市場。