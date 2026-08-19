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財政部手機報稅抽獎19586人中獎 頭獎現金5萬元

中央社／ 台北19日電

為鼓勵民眾使用手機報稅財政部今年舉辦全國性抽獎活動，頭獎為現金新台幣5萬元，中獎名單將於8月21日下午4時公布在財政部Facebook粉絲專頁及各地區國稅局官方網站，兌領期限至115年11月25日。

財政部北區國稅局今天舉行「手機報稅GO　好禮大FUN送」公開抽獎記者會，由律師全程見證，透過電腦隨機抽出中獎名單。

財政部賦稅署署長樓美鐘致詞表示，財政部持續精進報稅途徑，根據統計，今年綜合所得稅結算申報案件中，網路申報件數達636萬件，當中有289萬件採手機報稅方式完成申報，較去年增加29萬餘件，成長率達11.15%，顯示近年推廣手機報稅頗受歡迎。

北區國稅局表示，凡是以手機完成114年度綜合所得稅結算申報，並於申報時勾選同意參加抽獎者，即符合抽獎資格，每一申報戶限1次抽獎機會；本年度符合抽獎資格者，共有264萬2千餘名，將抽出1萬9586名幸運得主。

本次活動共提供現金獎86名及電子禮券獎1萬9500名，合計1萬9586名，獎項包括頭獎現金5萬元1名、貳獎現金2萬元5名、叁獎現金1萬元10名、肆獎現金5千元20名、伍獎現金2千元50名、陸獎電子禮券500元3000名，及普獎電子禮券200元1萬6500名。

北區國稅局表示，抽中現金獎項將以掛號郵寄中獎通知，中獎人領獎資料經審核無誤後，獎金將匯入中獎人的金融帳戶，獎金超過2萬元者，依規定預先扣除10%扣繳稅款後，再將餘額匯入。

北區國稅局表示，電子禮券獎項則將依中獎人申報114年度綜合所得稅申報資料所留存的手機號碼，透過「111政府專屬短碼簡訊平台」發送中獎通知，中獎人接獲簡訊後，可依簡訊說明至該局官網查詢兌領方式。兌領期限至115年11月25日，逾期未領取或因簡訊無法送達者，視同放棄中獎資格。

北區國稅局提醒，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，也不會要求事先繳納扣繳稅款，請民眾留意避免受到詐騙。

報稅 頭獎 財政部

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