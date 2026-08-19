失業家庭開學有解！雙部會發放最高近5萬元補助

失業勞工在開學季面臨的沉重經濟壓力，勞動部8月1日起推出「失業勞工在學子女生活扶助金」制度，大幅放寬請領限制，若搭配教育部相關補助，最高可獲近5萬元挹注，以實質行動協助勞工家庭度過難關，確保孩子安心求學。

勞動部表示，為更貼近失業家庭的實際需求，原有「失業勞工子女就學補助」更名為「失業勞工在學子女生活扶助金」。新制最大亮點，因性質轉變為「生活扶助」，未來將不再限制申請人與教育部各類學雜費減免或弱勢助學金重複請領。雙管齊下，將能更有效地填補失業家庭的財務缺口。

勞動部說明，只要符合資格的非自願離職失業勞工，其子女就讀國內高中職或大專校院，即可依學校層級申請補助：公立高中職補助4,000元、私立高中職補助6,000元、公立大專校院補助15,000元、私立大專校院：補助26,000元。

此外，為減輕重擔家庭的壓力，若申請人符合以下任一條件，補助金額將再加給20%：獨力負擔家計者（如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）；有二名（含）以上子女就讀大專校院，且均符合本補助規定者。

勞動部表示，申請人須同時滿足勞工與子女的雙重條件：勞工本人須為「非自願離職」之失業勞工，未請領老年給付，且符合失業給付或職業訓練生活津貼等請領條件（詳細規範依勞動部當期公告為準）；子女須就讀國內高中職或大專校院，並具有正式學籍。

勞動部提醒，辦理時請備妥：「失業勞工在學子女生活扶助金」申請書、戶口名簿影本（若勞工與子女不同戶籍，須一併檢附）、子女當學期蓋有註冊章之學生證正反面影本（或提供其他在學證明）、申請人金融機構存摺封面影本，及其他規定之相關身分證明文件。

勞動部指出，新方案自2026年8月1日起生效，未來每年將配合開學季，固定於「2月」及「9月」受理申請（實際受理期間依勞動部當期公告為準）。勞動部呼籲，孩子的教育不能等，期盼透過新制的推動，讓失業勞工在尋職期間無後顧之憂，保障下一代的受教權益。