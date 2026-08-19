台灣蟬聯亞洲最佳展覽目的地 台北國際會議中心首獲國際永續獎項

我國會展產業再傳捷報。經濟部今（19）日表示，台灣會展產業展現國際競爭力，今年再獲國際肯定，一舉拿下「2026 M&C Asia Stella Awards」兩項大獎。台灣連續三年獲選「亞洲最佳展覽目的地(Best Exhibitions Destination－Asia)」；台北國際會議中心(TICC)更從亞洲專業場館中脫穎而出，首度榮獲「最佳永續倡議(會展中心)(Best Sustainability Initiative－Convention Centre)」，展現台灣會展實力及推動永續轉型的具體成果。

經濟部貿易署指出，Stella Awards由新加坡 Northstar Meetings Group 旗下會展專業媒體 M&C Asia 主辦，由全球讀者及會展專業人士共同票選，是亞洲會展產業具代表性的獎項之一，肯定在會展目的地、場館、旅宿及相關服務具有卓越表現的業者及機構。今年頒獎典禮於8月18日晚間在馬來西亞吉隆坡舉行，由我國駐馬來西亞代表處經濟組袁鴻麟組長代表領獎。台灣連續三年獲獎，也顯示我國會展環境與服務品質持續獲得國際專業市場肯定。

貿易署強調，近年持續完善我國會展軟硬體環境，隨著台中國際會展中心今年正式加入營運，串聯臺北、桃園、台中、台南及高雄等重要會展城市，台灣會展廊帶更加完整，可提供國內外大型展覽及國際會議更多元的場域選擇。未來也將持續結合各城市產業聚落及地方特色，發揮「會展帶動產業、產業支撐會展」的綜效，進一步提升台灣爭取國際會展活動的競爭力。

貿易署說明，因應全球淨零轉型趨勢，經濟部持續推動綠色會展，從場館能源管理、碳排計算、ISO國際認證，到會展場館溫室氣體減量等面向，協助業者將永續理念落實於會展營運。此次台北國際會議中心首度獲得「最佳永續倡議(會展中心)」獎項，不僅是單一場館的肯定，更凸顯台灣會展產業從硬體建設進一步走向永續與國際化的成果。