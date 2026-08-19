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中央喊普發一萬、新北跟進？侯友宜：新北財政與中央不同
總統賴清德宣布明年每人普發現金1萬元，外界關注地方政府是否跟進加碼。新北市長侯友宜19日表示，地方財政與中央不能相比，新北市去年決算短絀49億多元，累計短絀達932億元，長短期債務更達1,034億元，加上新北市人均預算在六都中相對偏少，因此現階段應優先把公共建設、經濟產業及社會福利做好。
侯友宜表示，新北市去年決算非常清楚，短絀49億多元、近50億元，累計短絀則達932億元，長短期債務為1,034億元。尤其新北市人均預算是各縣市中最少之一，與其他六都相比差距甚遠。
他指出，新北市除了人均預算有限，仍有大量建設需求，包括軌道建設、校舍改建，以及路平、燈亮、水溝通等基礎公共建設，整體量體相當龐大，對新北市而言是艱鉅挑戰。因此，新北市目前的目標是先把未來公共建設、經濟產業及社會福利做好。
至於社會住宅政策，侯友宜表示，推動社會住宅就是實現居住正義，如何照顧青年、弱勢及育兒家庭，本來就是政府責任。新北市近年持續推動社宅興建，原先設定目標為5.2萬戶，但由於中央目前正在調整社會住宅資源，新北市一定多少會受到影響。
侯友宜強調，儘管中央資源調整，新北市興建社會住宅的方向不會改變，也期待中央資源不要中斷，持續與新北市合作，讓原訂目標不要改變。他呼籲，社會住宅一定要繼續推動，希望中央相關資源能夠到位。
新北市政府青年局成立五年，侯友宜表示，近年針對新北青年提供職涯規劃、創業及培育等協助，除了支持青年創業，也推動國際交流，協助青年發展。目前新北市青年培育主要分為科技、社會及藝術3大面向，近年已設置10座青創基地，培育100組青創團隊，並協助募資7億元，支持新創團隊自立自強。
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