4大壽險金控持股 科技為王

四大壽險金控前五大持股，幾乎被科技股包場。據各金控揭露第二季大額持股交易統計，國泰、富邦、中信及凱基等四家金控六月底股票部位合計約二點二七兆元，前五大持股合計占近百分之四十九，廿檔股票中有十八檔是科技股。

其中，台積電穩居四家金控第一大持股，聯發科首度同步擠進四家前五大，台達電也躍居三家前五強。這顯示壽險資金ＡＩ重倉已從過去集中台積電，逐步形成台積電、聯發科雙核心，台達電緊追在後的多核心版圖。

據統計，光台積電一檔，四家合計持股部位約五七二八億元，占整體股票部位百分之廿五點二，等於每四元股票銀彈就有約一元押在台積電；若再加上聯發科，兩檔合計占比更達百分之卅二點二。

法人圈指出，四大壽險金控持股高度科技化，在科技股多頭時，四家可同步分享ＡＩ權值股上漲紅利，一旦市場反轉，評價壓力也恐同步放大。

過去市場看哪家壽險金控押得最重，現在更值得看的是四家是不是押得愈來愈像。