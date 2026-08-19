快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

4大壽險金控持股 科技為王

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

四大壽險金控前五大持股，幾乎被科技股包場。據各金控揭露第二季大額持股交易統計，國泰、富邦、中信及凱基等四家金控六月底股票部位合計約二點二七兆元，前五大持股合計占近百分之四十九，廿檔股票中有十八檔是科技股。

其中，台積電穩居四家金控第一大持股，聯發科首度同步擠進四家前五大，台達電也躍居三家前五強。這顯示壽險資金ＡＩ重倉已從過去集中台積電，逐步形成台積電、聯發科雙核心，台達電緊追在後的多核心版圖。

據統計，光台積電一檔，四家合計持股部位約五七二八億元，占整體股票部位百分之廿五點二，等於每四元股票銀彈就有約一元押在台積電；若再加上聯發科，兩檔合計占比更達百分之卅二點二。

法人圈指出，四大壽險金控持股高度科技化，在科技股多頭時，四家可同步分享ＡＩ權值股上漲紅利，一旦市場反轉，評價壓力也恐同步放大。

過去市場看哪家壽險金控押得最重，現在更值得看的是四家是不是押得愈來愈像。

金控 科技 台達電 國泰金 富邦金 凱基金 中信金

延伸閱讀

國泰金狂買51萬張、另三家反手賣！ 這家金控成壽險資金最大對作股

00935單月跌16%照樣買！葉芷娟曝逢低撿便宜策略：回檔一路撿到49元全獲利

台股基金十強狂飆 近一年漲逾1.6倍

台股開高46K 關前拉鋸！南亞科飆553元創新高 聯發科回測4,000元

相關新聞

AI繼續旺 台灣企業獲利估增5成

人工智慧（ＡＩ）熱潮持續推升台灣科技業展望，彭博預估台灣企業今年獲利將成長百分之五十，幾乎是去年底預估百分之十八的三倍，且分析師持續上修台股獲利預測的範圍，從台積電、鴻海等大型權值股擴散至中型科技股。

4大壽險金控持股 科技為王

四大壽險金控前五大持股，幾乎被科技股包場。據各金控揭露第二季大額持股交易統計，國泰、富邦、中信及凱基等四家金控六月底股票部位合計約二點二七兆元，前五大持股合計占近百分之四十九，廿檔股票中有十八檔是科技股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。