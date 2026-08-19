AI繼續旺 台灣企業獲利估增5成

人工智慧（ＡＩ）熱潮持續推升台灣科技業展望，彭博預估台灣企業今年獲利將成長百分之五十，幾乎是去年底預估百分之十八的三倍，且分析師持續上修台股獲利預測的範圍，從台積電、鴻海等大型權值股擴散至中型科技股。

彭博資訊彙整的資料顯示，分析師今年已將台股未來十二個月的獲利預期上調百分之五十五，光是七月就調高百分之九點五，是二○○九年以來最大單月調升幅度之一，也高於南韓Kopsi指數同期的百分之七點五。為解決先進晶片、封裝等產能瓶頸，業者正擴大資本支出，但供應吃緊也推高成本，促使企業舉債及漲價因應。

凱基投顧董事長朱晏民表示，市場仍低估這波ＡＩ投資周期的持續時間與規模。隨著ＡＩ基礎設施需求擴大，受惠範圍正延伸至伺服器、連接器、散熱與電源管理等中型企業。

彭博分析師指出，分析師上調台灣企業今年底前的獲利預測，背後有強勁訂單能見度支撐，尤其輝達相關業務需求強勁。ＡＩ資本支出周期延長雖獲得市場普遍認知，但尚未完全反映在中型科技股的價格，未來投資人將尋找能受惠於強勁需求或結構性供應短缺，把資本支出轉化為營收及獲利成長的企業。分析師也提醒，平台轉換、客戶部署時程及零組件供應仍可能影響出貨時間，「即使訂單已確認，仍存有風險」。

為因應ＡＩ需求及產能瓶頸，業者持續加碼投資。封測大廠日月光投控七月宣布，今年資本支出再增加廿億美元至一○五億美元，以興建容納新增產能所需的先進廠房及設施；南亞科則為加快新廠產能建置，把今年資本支出上限從新台幣五二○億元提高至近七百億元。台積電、台達電也上調今年資本支出指引，聯發科則核准五十億美元彈性融資額度，以確保供應鏈產能並支援擴張。

產能吃緊也帶來成本壓力。彭博統計，企業財報電話會議提及「定價策略」的次數增加，至少是五年最高。聯詠總經理王守仁表示，記憶體等零組件及材料短缺推高成本，公司已相應調漲產品價格。聯發科董事長蔡明介也說，供應鏈成本上升已成產業普遍現象，公司正透過定價措施適當反映成本增加。