四大壽險金控大買AI股 台積電、聯發科、台達電等獲青睞

四大壽險金控前五大持股，幾乎被科技股包場。據各金控揭露第2季大額持股交易統計，國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）及凱基金（2883）6月底股票部位合計約2.27兆元，前五大持股合計占近49%，20檔股票中有18檔是科技股。

其中，台積電（2330）穩居四家金控第一大持股，聯發科（2454）首度同步擠進四家前五大，台達電（2308）也躍居三家前五強。

這顯示壽險資金AI重倉已從過去集中台積電，逐步形成台積電、聯發科雙核心，台達電緊追在後的多核心版圖。

據統計，光台積電一檔，四家合計持股部位約5,728億元，占整體股票部位25.2%，等於每4元股票銀彈就有約1元押在台積電；若再加上聯發科，兩檔合計占比更達32.2%。

值得注意的是，四家金控雖共同鎖定科技龍頭，策略卻明顯分流。國泰金、中信金第2季前五大集中度分別由37.7%、77.8%降到35.1%、70.7%。富邦金、凱基金反向升至52.2%、65.3%，形成「兩家分散、兩家集中」。

國泰金前五大集中度35.1%是四家最低，台積電仍居第一，但單一持股比重降到10.9%的七季最低點，另有中信金、廣達（2382）、聯發科及聯電（2303）入榜，維持科技與金融並進，偏向「核心不變、向外擴散」。

中信金從「單押台積電、走向AI多核心」。台積電占比從首季48.97%降到40.02%，由台達電、聯發科、聯電及欣興（3037）接棒，從高度集中台積電轉向科技多核心。

富邦金「重押科技股」進一步提升。台積電占股票部位35.17%，加上聯發科、台達電、日月光投控（3711）及信驊（5274），前五大全由科技股包辦，集中度首度突破五成到52.2%。相較去年底，富邦金仍有台灣大（3045）、中信金羅列前五大，採AI伺服器與電信、金融配置，今年科技色彩明顯轉濃。

凱基金變化最具反差。第2季科技股整體操作偏向調節，但前五大集中度卻由57.8%升至65.3%，台積電、聯發科、台達電及鴻海（2317）包辦前四名，呈現「砍周邊、留核心」布局。

四家前五大持股集中度均較一年半前提高，顯示短線雖有集中、分散之別，長線資金仍持續往大型、高流動性科技龍頭靠攏。法人圈指出，四大壽險金控持股高度科技化，在科技股多頭時，可同步分享AI權值股上漲紅利，一旦市場反轉，評價壓力也可能同步放大。