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台電估發電成本增逾1,200億 10月電價凍漲？未鬆口

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導
2026年中央政府總預算案三讀通過後，行政院正規畫2026年追加預算。聯合報系資料照
2026年中央政府總預算案三讀通過後，行政院正規畫2026年追加預算。聯合報系資料照

2026年中央政府總預算案三讀通過後，行政院正規劃2026年追加預算。台電昨（18）日表示，中東戰事推升國際能源價格，中油對發電用天然氣「調很高，降很少」，台電估計今年全年因氣價調升，發電成本增加逾1,200億元，盼獲政府撥補，穩定台電營運及民生物價。

台電昨日舉行「提升城市電力韌性、地下電網更新」記者會，媒體詢問台電10月電價是否凍漲？台電未鬆口。經濟部長龔明鑫日前表示，電價要由電價費率審議會決定，但經濟部強調要照顧民生、穩定物價，將讓審議會委員們了解。外界預期，台電若能獲得追加預算撥補，10月電價有望凍漲。

據悉，行政院目前正盤點各部會追加預算細項，尚未定案。初步規劃包括因應中東情勢推出的平抑物價措施、軍公教專業及主管加給、國防等八類項目，其中油氣補貼、票價補貼等均納入考量，整體追加預算規模估逾3,000億元。

由於立法院尚未送出2026年總預算三讀函文，總統尚未公布，法定程序尚未完成，追加預算最快要到下周才有機會通過行政院會。

台電副總蔡志孟表示，中油在5月調漲氣價後，推估今年天然氣成本將增加逾1,200億元。但8月又調漲一波，會使台電發電成本再往上增加。台電除希望爭取政府撥補，也希望中東戰事能趨緩，使天然氣價格下降。

蔡志孟指出，今年中油氣價「調很高、降很少」，台電每個月也算得很辛苦，氣價每立方公尺上漲1元，台電就要多支出250億元。

台電表示，今年來中油對電業氣價足額反映，4月調升41.58%，是史上單月最大漲幅，5月再調9.34%，6月凍漲、7月調降4.72%，8月又漲9.91%，每立方公尺牌價來到21.4601元。

外界關切台電盼獲多少撥補？台電發言人黃美蓮表示，行政院編列追加預算，台電不是編列機關，並不確定編列預算內容，但台電自俄烏戰爭以來在電價吸收、凍漲已超過6,000億元，若真能補貼台電，不僅可挹注台電財務，民生及物價也能獲得穩定。

台電日前公布6月財報，6月虧損擴大到113億元，累計今年上半年稅前虧損257億元，較去年同期虧損大增102億元。

台電 龔明鑫 電價

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