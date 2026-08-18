循環雙法說明會前進雲林 串聯農業循環與產業低碳轉型

資源循環署18日於國立雲林科技大學召開「循環雙法推動說明會」，邀集雲林在地產官學研代表共襄盛舉。近年雲林大力推動有機農業、資材循環與前瞻綠能產業，將在地產業優勢轉化為低碳轉型的核心驅動力，展現在地產業朝低碳與資源循環轉型的發展潛力。本次會議深入解析《資源循環推動法》與《廢棄物清理法》之新法制藍圖，並廣納各界建議，作為子法研訂與配套措施的重要參考，後續將持續於全台辦理巡迴說明會，深化與各界的溝通交流。

環境部長彭啓明致詞時表示，資源循環若要永續，關鍵在於建立產業經濟機制。近年台灣循環經濟的發展，已從傳統回收處理，逐步擴展至材料、製造、科技及服務等不同領域，產業發展動能持續提升。此次修法就是希望進一步促進廢棄物資源化，突破循環利用的制度與實務障礙。「循環雙法」參考歐盟循環經濟政策趨勢，納入綠色設計等制度工具，讓台灣資源循環治理更能與國際發展接軌。未來將持續深化中央與地方合作，聚焦稀貴金屬回收及廢污水資源化等領域，攜手企業拓展新商機。

國立雲林科技大學副校長張艮輝則表示，本次修法不只是法規制度的調整，更是資源、產業與環境發展模式的全面轉型。傳統環境治理多聚焦於廢棄物處理，未來則轉向減少資源消耗、延長材料生命周期，並促進廢棄物資源化。雲科大將發揮化工材料、設計、機械、電子及管理等跨領域學術強項，積極扮演關鍵角色，攜手產官學界共同推動永續發展。

立法委員劉建國出席說明會表示，循環雙法完成修法後，更重要的是如何結合技術創新與商業模式，真正落實在產業與地方。雲林已有咖啡渣全株利用、竹筍剩餘物轉化生物炭等農業剩餘資源循環案例，展現在地推動循環經濟的潛力。他也期盼政府持續透過示範計畫、技術輔導等方式，支持地方團體與產業投入，共同擴大資源循環效益。

面對資源有效利用、廢棄物妥善處理及2050淨零轉型等多重挑戰，「循環雙法」為台灣資源治理奠定了前瞻的法制基石。翻轉過往「末端廢棄物處理」思維，邁向「源頭減量設計與全生命周期管理」，推動台灣走向循環經濟新時代；這不僅是驅動在地產業轉型升級的重要契機，更是提升台灣企業全球競爭力的重要戰略布局。

資源循環署說明，本次循環雙法的修法兼顧「獎勵」與「科技治理」。《資源循環推動法》聚焦綠色設計、創新沙盒機制與永續金融，導引企業落實資源循環；《廢棄物清理法》則結合智慧監控升級執法效能，重罰違法棄置行為。藉由雙法合璧，深化產業與社會的永續轉型，朝2050年資源循環利用率提升至2倍的目標邁進。

現場交流熱烈，與會代表對創新實驗沙盒機制相當關切，尤其表示對於其與當前各式計畫之差異仍不甚明瞭。對此，資源循環署指出，創新實驗沙盒計畫相較於其他既有計畫類型，核心在於讓符合條件的創新循環模式，得在一定範圍及期間內適用法規調適機制，以驗證新技術或商業模式的可行性。另一方面，相關細部作業規範與配套子法，也將依期程陸續研訂，並持續蒐集產業及地方實務意見，以協助企業掌握新制方向，推動創新循環模式落地。

資源循環署表示，落實循環經濟是一項需要政府、產業與全民共同參與的系統性轉型工程。循環署將持續建構雙向溝通機制廣納各方建言，讓子法體系與相關配套更貼近實務需求；並協助產業掌握新制方向，讓循環雙法從法制改革進一步落實為企業轉型、地方治理與資源循環的新動能。