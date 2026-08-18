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哪個行業最會賺？ 公部門平均所得近95萬元居冠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

主計總處公布最新2025年家庭收支調查，依照所得收入者平均每人可支配所得來看，各業別中，以「公共行政及國防；強制性社會安全」所得最高，高達近95萬元，其次為金融、保險及不動產業93萬餘元；若看所得成長幅度，住宿及餐飲業年成長逾一成二，高居各行業之冠。

主計總處官員說明，家庭收支調查所稱「所得收入者」，指經濟戶長，或年度所得達最低工資六個月以上，若為雇主或自營作業者則不受所得金額門檻限制；而「可支配所得」則是將受僱報酬、營業所得、投資、股利、租金等各項所得納入，再扣除所得稅、利息及移轉支出等非消費支出。

據主計總處統計，2025年全體所得收入者，平均每人可支配所得為63萬6,558元，較2024年的60萬5,889元成長5.06%；中位數也由49萬9,891元提高至51萬8,510元，年增3.72%。

進一步觀察行業別，在2024年時，所得最高為金融、保險及不動產業，但去年所得僅成長0.53%，至93萬138元，位居第二名；反倒是原本第二名的「公共行政及國防；強制性社會安全」，則從2024年86萬7,807元，大增9.26%，到去年94萬8,188元，躍居第一名。

其餘所得較高行業中，還包含專業、科學及技術服務業83萬3,617元、教育業81萬3,657元，醫療保健及社會工作服務業80萬1,837元。

依主計總處行業統計分類第12次修正資料顯示，「公共行政及國防；強制性社會安全」涵蓋範圍相當廣，包括國家行政業、立法及行政輔助與通用服務業、外交及國防業、司法及警察事務業，以及強制性社會安全業等，並非僅指一般公務員；教育人員則另歸於教育業。

不過，若從成長速度來看，排名則明顯洗牌。2025年住宿及餐飲業平均每人可支配所得為61萬935元，雖低於全體所得收入者平均，但年成長高達12.78%，增幅高居15類行業之冠。

醫療保健及社會工作服務業所得成長也相當明顯，平均每人可支配所得由2024年的71萬6,070元升至80萬1,837元，年增11.98%：批發及零售業平均所得也從64萬6,981元升至70萬9,571元，成長9.67%。

主計總處官員表示，行業統計中，同一類別可能同時包含雇主、自營作業者及受僱者等不同身分，且個人的投資、租金等收入也會納入可支配所得；因此，按行業別觀察所得，較適合用來掌握不同產業所得收入者的整體輪廓，至於個別行業所得變化，仍可能受到產業結構、從業身分及其他所得來源等多重因素影響。

主計總處

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