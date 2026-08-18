減輕業者資金壓力 財政部：電動車貨物稅明年起可先免稅再銷案

財政部18日修正發布「貨物稅稽徵規則」部分條文，明年（116年）1月1日起，電動車業者在車輛出廠或進口前，可申請採「具結免稅」方式辦理，也就是不用先繳一大筆貨物稅，等車輛完成領牌後，再辦理銷案，預計新制可減少業者資金積壓，也能降低國稅局及海關辦理徵稅、退稅的行政成本。

財政部賦稅署副署長李志忠指出，目前電動車貨物稅採「先徵後退」方式，業者在車輛出廠或進口時，必須先依規定稅率繳納貨物稅，等消費者購車並完成申領牌照登記後，再向國稅局或海關申請退稅。這種作法不僅讓業者的資金暫時被占用，也增加申請退稅等行政作業。

因此，這次修法增訂「具結免稅事後銷案」制度，自明年1月1日起，經所在地國稅局或進口地海關核准的產製廠商或進口人，在電動車出廠或進口前即可申請具結免稅，車輛完成領牌後，再向國稅局或海關辦理銷案。

目前電動車貨物稅依車種及馬力不同，適用不同稅率。電動小客車若馬達最大馬力在208.7英制馬力（HP）以下，或211.8公制馬力（PS）以下，稅率為12.5%；馬力達208.8HP以上或211.9PS以上，稅率為15%；電動機車稅率為8.5%，貨車、大客車等其他電動車輛則為7.5%。

舉例來說，假設業者進口1輛完稅價格320萬元、馬力208.8HP的電動小客車，依現行作法，進口時須先繳48萬元貨物稅，之後消費者購車並完成領牌，再申請退回21萬元，最後實際負擔27萬元。新制上路後，經核准採具結免稅事後銷案的業者，進口這輛車時只須繳納27萬元貨物稅，也就是直接按照扣除免徵額140萬元後的金額計算，無須先繳48萬元再申請退回21萬元，可大幅降低業者資金積壓的負擔。

不過，採具結免稅方式的業者仍須在期限內完成銷案。以進口車輛為例，業者須從車輛進口放行的次月1日起算，在1年內完成申領牌照登記，並向進口地海關申請銷案；如果無法在期限內完成，則須申請延期銷案或先補繳貨物稅；逾期未銷案或無法銷案者，國稅局或海關將補徵貨物稅，並取消業者適用具結免稅事後銷案的資格。