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葉俊顯攜手小池百合子 台日美新創合作升級

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯（右）與東京都知事小池百合子合影。國發會／提供
國發會主委葉俊顯（右）與東京都知事小池百合子合影。國發會／提供

台灣新創進軍國際市場再添助力。國發會18日在日本東京舉辦第五屆「台灣．日本創新高峰會」，率領46家台灣新創參與，且首度由過去台日合作擴大為台灣、日本、美國三方創新合作機制；現場吸引逾500人出席。

國發會表示，此次共有46家台灣新創赴日參與，涵蓋人工智慧、半導體、太空科技、自動駕駛、數位醫療等深科技領域，其中超過30家已在日本設立據點、獲得投資補助，或與日本企業展開合作。

此次高峰會也吸引三菱商事、三井集團、京瓷集團、伊藤忠商社、Sony、大和生技創投及美國SRI Ventures等企業與投資機構參與，現場人數超過500人。東京都知事小池百合子、日本貿易振興機構（JETRO）理事高島大浩，以及美國國務院東亞暨太平洋事務局區域科技官John Speaks也出席活動。

國發會主委葉俊顯表示，台灣近年國際競爭力與新創能量持續提升，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）2026年世界競爭力排名，台灣位居全球第四；StartupBlink全球新創生態系指數中，台灣也首度進入全球前20名，且進步幅度為全球前20名國家中最高。

葉俊顯指出，除推動AI新十大建設等重要計畫，國發會也透過創新高峰會、Startup Island TAIWAN東京基地，以及與東京都、JETRO、阪急阪神集團等夥伴合作，協助超過500家次台灣新創對接日本市場。

隨台日交流頻率與合作案例增加，葉俊顯表示，國發會位於東京港區的新創基地將於8月20日擴大營運，希望進一步提升服務能量，促成更多台日企業與新創投資合作。

小池百合子致詞指出，目前是台日新創合作的重要時刻，已有許多台灣新創參與東京舉辦的SusHi Tech Tokyo，東京都也將協助日本新創赴台拓展商機，未來希望進一步鏈結雙方企業與創新人才。

高島大浩表示，以台積電（2330）為核心的熊本半導體供應鏈，已成為台日產業優勢互補的重要象徵，未來可進一步強化台灣、日本、美國等夥伴間合作。

國發會表示，未來將持續透過Startup Island TAIWAN和東京、矽谷雙基地鏈結全球創新資源，強化跨部會以及社群的合作，攜手國內創新生態系、企業、投資及國際夥伴資源，協助更多新創走向國際市場。

葉俊顯 小池百合子

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