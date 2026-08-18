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夏天續悶熱高溫…今夏用電瞬時尖峰已過？台電這麼說
今年夏季持續悶熱，外界關切今年夏天用電卻未如往年一直破紀錄。台電18日表示，今年5月28日瞬時用電尖峰達4143萬瓩，刷新歷史紀錄，主要是高溫炎熱，民眾使用空調，致用電攀升。
全球氣溫一年比一年熱，夏天持續悶熱，今夏卻未如往年夏季瞬時用電不斷破紀錄情況，台電副總蔡志孟表示，7月有颱風下雨，高溫並未持續，因此瞬時用電未再刷新紀錄。此外，預估8月、9月氣溫較往年會偏冷。
台電今日上午舉行記者會，媒體詢問今年夏天供電情況。蔡志孟表示，今年夏天不會缺電，台電今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共4部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。
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