快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

夏天續悶熱高溫…今夏用電瞬時尖峰已過？台電這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電18日表示，今年5月28日瞬時用電尖峰達4143萬瓩，刷新歷史紀錄，主要是高溫炎熱，民眾使用空調，致用電攀升。記者萬于甄／攝影
台電18日表示，今年5月28日瞬時用電尖峰達4143萬瓩，刷新歷史紀錄，主要是高溫炎熱，民眾使用空調，致用電攀升。記者萬于甄／攝影

今年夏季持續悶熱，外界關切今年夏天用電卻未如往年一直破紀錄。台電18日表示，今年5月28日瞬時用電尖峰達4143萬瓩，刷新歷史紀錄，主要是高溫炎熱，民眾使用空調，致用電攀升。

全球氣溫一年比一年熱，夏天持續悶熱，今夏卻未如往年夏季瞬時用電不斷破紀錄情況，台電副總蔡志孟表示，7月有颱風下雨，高溫並未持續，因此瞬時用電未再刷新紀錄。此外，預估8月、9月氣溫較往年會偏冷。

台電今日上午舉行記者會，媒體詢問今年夏天供電情況。蔡志孟表示，今年夏天不會缺電，台電今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共4部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。

台電 高溫 用電

延伸閱讀

爭取追加預算撥補！台電：中東戰事氣價飆漲 估發電成本增逾1200億元

115年度追加預算擬撥補台電 經部：盼各界支持補貼

電價要漲嗎？被中油漲3次氣價 台電：燃料成本增逾1200億元

台電今明兩年砸50億元更新六都地下線路 「這些」重電類股有望受惠

相關新聞

電價要漲嗎？被中油漲3次氣價 台電：燃料成本增逾1200億元

下個月就會召開電價審議會，但美伊戰爭還沒打完，油價居高不下，天然氣價格也居於高檔，2月底開戰來，中油已3次調漲電業用戶的天然氣價格，台電預估若天然氣價到年底前沒有回降或調漲，今年台電燃料成本增加超過1200億元。至於電價是否調漲？台電表示，會向委員會反應燃料成本增加的問題。

夏天續悶熱高溫…今夏用電瞬時尖峰已過？台電這麼說

今年夏季持續悶熱，外界關切今年夏天用電卻未如往年一直破紀錄。台電18日表示，今年5月28日瞬時用電尖峰達4143萬瓩，刷新歷史紀錄，主要是高溫炎熱，民眾使用空調，致用電攀升。

北市比照中央普發現金？北市財政局：北市歲計賸餘是「老本」

針對外界提出「臺北市可比照中央普發現金」，臺北市政府財政局表示，市府早已多次說明，外界主張臺北市可以普發現金，理由都是北市有歲計賸餘；但所謂歲計賸餘，就是發放「老本」。如果要拿臺北市的歲計賸餘發放現金，等於是在動用過去累積的老本，與中央「超額的經濟紅利」概念完全不同，兩者財政條件及財源性質不能混為一談。

賴總統談淨零減碳三態度 未來立法改善熱島效應

賴清德總統18日上午出席「2026台灣永續碳權ESG論壇」。他表示，政府秉持三個堅定態度，持續推動數位與綠色「雙軸轉型」；將碳費制度作為減碳的誘因，協助產業發展；持續挹注資金鼓勵企業創新轉型。未來政府也將另立一部新的法律，改善熱島效應。

5人以下免投保？微型創業與斜槓族只保職業工會恐挨罰

不到30歲的小佳（化名）過去任職的公司只有3名員工，多年來都在職業工會投保，今年她決定自己開公司，初期只聘2名員工，打算如法炮製請員工到職業公會加保，不料聽說一名5年前就開公司的好友，同樣只有2名員工，因遭員工投訴沒有投保就業保險、職災保險、提繳勞退，被勞保局開罰，而且事後還要補償員工各項損失。小佳心想，法令不是規定5人以上公司才強制納保，自己過去多年受僱向來也是自行投保，這樣違法嗎？ 小佳顯然想得太簡單了，把勞保、就保、職災保險、勞退全部混為一談。

卓揆向總統報告總預算案 撥補勞健保明年編1,900億

行政院長卓榮泰昨（17）日表示，明年普發現金1萬元，不排擠既有施政及預算規劃。明年將編列撥補勞保基金1,300億元、健保基金600億元，即明年合計將有1,900億元支持勞、健保財務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。