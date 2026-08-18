北市比照中央普發現金？北市財政局：北市歲計賸餘是「老本」

針對外界提出「臺北市可比照中央普發現金」，臺北市政府財政局表示，市府早已多次說明，外界主張臺北市可以普發現金，理由都是北市有歲計賸餘；但所謂歲計賸餘，就是發放「老本」。如果要拿臺北市的歲計賸餘發放現金，等於是在動用過去累積的老本，與中央「超額的經濟紅利」概念完全不同，兩者財政條件及財源性質不能混為一談。

財政局說明，中央與地方角色不同，分工自然不同，地方政府財源有限，政策是以實質照顧市民為主要方針，針對弱勢、長照、教育、交通等面向來規劃與執行。再者，中央與地方收入來源結構截然不同，收入來源屬性亦有極大落差。地方稅主要為向特定對象收取的財產稅，不具普遍徵收性質，中央收取的國稅則以金額大且具普遍性的所得稅為大宗。

財政局指出，「老本」低於現有債務，116年度臺北市歲計賸餘是332億元，債務是353億元，也就是說臺北的整體財務狀況是負數，臺北市單就這點就沒有普發現金的條件。

財政局進一步表示，再看116年度財政狀況，中央歲入、歲出達到平衡；反觀臺北市，總歲入僅2,382億元，卻不足以支應2,524億元的總歲出，差短7.25億元，連同債務還本135.27億元，尚須移用歲計賸餘142.52億元，臺北市116年度財政狀況與中央在歲入歲出平衡前提下有財政餘裕普發現金情況不同。

臺北市政府副發言人葉向媛說明，中央今年有明顯增加的稅收挹注，光是今年1到7月證交稅實徵就已達3,987億元，財政部長莊翠雲更公開表示，粗估今年全年證交稅將超過6,000億元；若普發現金2萬元所需經費約4,714億元，光是證交稅單一稅目收入，就超過普發2萬元所需經費。

尤其根據財政部公布的最新統計，115年上半年中央政府賦稅收入累計實徵淨額，較上年同期大幅增加8,370億元，顯示中央確實有相當的新增財政收入與財政餘裕。

葉向媛強調，以中央目前的財政餘裕，普發2萬元具備財政基礎。部分人士不針對中央提出建議，反而要求臺北市比照辦理，但中央與地方無論在稅收性質及適用範圍、債務是否高於歲計賸餘「老本」、年度歲入歲出是否平衡，以及有沒有新增稅收挹注，各方面財政條件都完全不同，切勿魚目混珠、政治操作。與其忙著拿臺北市做文章，不如先回頭看看中央自己的帳。