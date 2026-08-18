賴總統談淨零減碳三態度 未來立法改善熱島效應

賴清德總統18日上午出席「2026台灣永續碳權ESG論壇」。他表示，政府秉持三個堅定態度，持續推動數位與綠色「雙軸轉型」；將碳費制度作為減碳的誘因，協助產業發展；持續挹注資金鼓勵企業創新轉型。未來政府也將另立一部新的法律，改善熱島效應。

賴總統指出，大家都非常清楚，氣候變遷問題日益嚴重，台灣平均氣溫逐年升高，熱島效應也愈加明顯。因此，他在總統府成立「氣候變遷對策委員會」，特別提出一項重要的國家政策，希望在全台各縣市種植都市林，改善熱島效應。

賴總統說，未來政府也將另立一部新的法律，讓中央與地方合作、公部門與民間團體攜手完成目標。在中央、專家及民間團體共同努力下，各縣市也將建立植樹地圖，逐年、逐步達成目標。

賴總統提到，現在的台灣正站在能源、AI 與節能減碳的重要轉折點。為了響應「巴黎協定」及落實2050淨零轉型，政府已經完成台灣總體減碳行動計畫，提出了2035年相較於2005年減量38%加減2的目標；同時隨著碳費制度正式上路，台灣也已經正式進入「排碳有價」的新時代。

賴總統指出，在淨零時代，碳管理能力不只是企業履行環境責任的一環，更是決定企業是否能取得國際訂單、吸引全球資本的重要競爭力。論壇以「碳權與碳費」、「AI與能源韌性」、「永續金融與ESG治理」作為三大核心議題，精準扣合台灣產業轉型最迫切的需求。

面對大家對碳費和能源議題的關切，他說，政府有三個堅定態度。

第一，持續推動數位與綠色「雙軸轉型」，強化能源韌性。台灣是全球半導體和AI重鎮，為了確保發展AI科技時有充分的綠色能源，政府會持續推動能源轉型，發展多元綠能與儲能系統，並透過數位科技與智慧節能，創造產業發展與環境永續的雙贏。

第二，將碳費制度作為減碳的誘因，協助產業發展。在《氣候變遷因應法》上路滿3年後，今年5月台灣碳費制度已經進行首期申報與繳納。政府推動碳費不是為了增加企業負擔，而是要引導企業自主減碳，協助企業提升競爭力。

只要企業提出自主減量計畫並落實減碳，政府就會提供優惠費率。同時碳費收入將全數納入「溫室氣體管理基金」，專款專用於補助產業綠色轉型、技術創新等工作，一起幫助大家把減碳壓力轉化為產業升級的動力。

第三，持續挹注資金，鼓勵企業創新轉型。為了減輕企業在減碳與創新技術上的負擔，政府特別成立另一個百億元的綠色成長基金，引導民間資金共同挹注，聚焦投資儲能、節能、低碳科技等重點領域，希望進一步帶動產業創新，也創造更多綠色就業機會。

政府同時更積極推動綠色金融3.0，希望透過金融機構投、融資的力量，帶動各產業來串聯供應鏈，引導更多企業投入轉型。

賴總統表示，政府也關注中小微企業的需要。他上任後，行政院特別推動中小微企業多元振興發展計畫，每年編列超過100億元經費，目前已經提供35萬家企業諮詢輔導。

今年5月20日就任兩週年時，他也向全國民眾說明政府將成立為期八年、規模1,000億元的「中小微企業升級轉型發展基金」，平均每年投入125億元，再加上既有每年超過100億元的相關經費，未來每年將投入約250億元，協助中小微企業推動數位及淨零轉型，進一步提升競爭力。

現在政府也正研擬「中小微企業轉型升級發展條例」草案，希望全面協助中小微企業進行數位、淨零的雙軸轉型，不讓企業單打獨鬥，也不讓任何人在轉型路上落單。

賴總統表示，淨零轉型是一場跨時代的永續運動，當全球供應鏈都在加速淨零，台灣更需要超前部署，讓減碳不只是企業必須面對的挑戰，更要成為產業升級、創新發展的契機，才能持續提升台灣的國際競爭力。