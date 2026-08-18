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電價要漲嗎？被中油漲3次氣價 台電：燃料成本增逾1200億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電今年天然氣發電成本大增，預估至年底成本增加恐逾1200億元，經營壓力因美伊戰爭而巨增。記者陳儷方／攝影
台電今年天然氣發電成本大增，預估至年底成本增加恐逾1200億元，經營壓力因美伊戰爭而巨增。記者陳儷方／攝影

下個月就會召開電價審議會，但美伊戰爭還沒打完，油價居高不下，天然氣價格也居於高檔，2月底開戰來，中油已3次調漲電業用戶的天然氣價格，台電預估若天然氣價到年底前沒有回降或調漲，今年台電燃料成本增加超過1200億元。至於電價是否調漲？台電表示，會向委員會反應燃料成本增加的問題。

美伊戰爭開打後，能源價格快速飆漲，中油4月、5月、8月調漲國內天然氣價格，使得天然氣發電占比將近5成的台電，承受燃料成本大增的經營壓力。根據最新財報，台電今年上半年虧損擴大至257億元，6月單月虧損高達113億元，費率較高的夏月電價，也無法避免6月的虧損擴大。

4月天然氣價上漲41.58％，5月調浬9.34％，6月不調整，7月調降4.72％，8月調漲9.91％。台電副總蔡志孟說，氣價總是調很高，降很低；他同時喊冤，虧損真的不是台電不努力，也不是台電因素，台電的目標是希望電力穩定，但如果台電又虧損，壓力就會愈來愈大。

行政院將編列追加預算補貼台電，據傳將補貼700億元給台電，不過，台電發言人黃美蓮表示「細節我們不清楚」，若可補貼台電，也是對台電的財務狀況會有挹注，且對不管是對民生或是物價穩定、產業發展都有幫助

台電 電價 中油

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