勞動部「多元陪伴照顧」 服務時數突破10萬小時

勞動部勞動力發展署推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，達成累計服務時數突破10萬小時的里程碑。自2025年4月7日開辦至今，全台已有13家公益團體響應加入成為試辦單位。

截至2026年7月31日止，計畫累計總服務人次也突破1萬人次大關。在彈性、即時回應民眾「臨時、短期、緊急」照顧需求，獲得高達93%的使用者表示滿意的肯定，已成為國人臨短急照顧需求的強大後盾。

勞動力發展署說明，多元陪伴試辦計畫結合專業與彈性，為家庭照顧服務做堅實後盾，採自費申請：服務對象：身心障礙、重大傷病、3個月內就醫或手術、符合聘僱外籍家庭看護工、長期照顧等級2-8級之5大類。

服務項目：基本日常生活服務、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等服務。

時數選擇：4小時、8小時、12小時、24小時等不同時數與時段。

勞動力發展署指出，使用頻率最多為單次使用及一至兩周1次，合計占76%，顯示多元陪伴照顧服務切合原訂的「臨、短、急」家庭需求；使用時數部分，單次使用13-24小時的民眾最多，占62%，又服務時間在夜間達75%，反映多元陪伴照顧服務使用者在長時數及夜間時段的需求最高。

另外，使用服務資格中以長照等級2-8級者最多，占31%，也反應民眾將多元陪伴照顧服務與現有政府資源(如長照服務)互相搭配使用，填補家庭照顧空窗。

勞動力發展署表示，為確保及精進服務品質，在專業訓練上，要求試辦單位在工作者提供服務前，對工作者進行20小時的職前訓練課程，以及每季1次的在職訓練課程(1年共20小時)。此外，亦組成輔導團每季1次至試辦單位進行督導會議，以精進多元陪伴照顧服務品質。

從服務推動效益來看，多元陪伴照顧服務試辦計畫已發揮臨短急照顧需求的實質支持作用，未來勞動力發展署將持續攜手各地民間公益團體，協助全台有需求的家庭獲得更即時的陪伴與照顧，有效補足照顧空窗期，共同建構一對多的社區照顧模式。