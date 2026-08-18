卓揆向總統報告總預算案 撥補勞健保明年編1,900億
行政院長卓榮泰昨（17）日表示，明年普發現金1萬元，不排擠既有施政及預算規劃。明年將編列撥補勞保基金1,300億元、健保基金600億元，即明年合計將有1,900億元支持勞、健保財務。
行政院昨日再次向賴清德總統報告明年度總預算，除拍板普發現金每人1萬元，總預算還將聚焦智慧科技、社會福利、韌性安全、軟實力升級、公平分配及永續成長六大領域。
卓榮泰強調，明年總預算是在財政紀律下編列，歲入實質成長430億元，加上歲入歲出賸餘1,930億元，合計約2,360億元，將提供全民每人1萬元現金紅利，且不排擠既有施政及預算規劃，將兼顧財政健全與人民福祉，在不增加財務負擔下穩健推動施政，讓AI經濟紅利能全民共享。
其中，在勞、健保財務支持方面，明年再次撥補預算支持。勞保撥補方面，規劃1,300億元，這也將會是連續四年撥補金額達1,300億元（含總預算、特別預算），政府持續挹注勞保財務，強調只要政府在、勞保就不會倒。
若撥補預算順利經立法院三讀，將是連八年撥補勞保，累計撥補金額將達6,470億元。
勞保財務攸關廣大勞工權益，近年穩定勞保基金財務主要有兩大支柱，除依賴政府撥補，勞保基金投資績效也對穩定基金水位發揮一定功能。今年上半年，勞保基金收益數為2,882億元，使勞保基金水位達到1.68兆元，逼近1.7兆規模。
政府自2020年起撥補勞保基金，穩定勞保財務，並自2024年起，每年撥補金額都超過1,000億元，成為穩定勞保財務的重要力量。
與2019年底尚未撥補前比較，當時基金水位約在7,188億元，至今年6月底勞保基金規模1兆6,820億元，已是撥補前的2.34倍。
健保基金方面，政府近年也透過公務預算撥補，持續支持財務，從2023年240億、2024年200億、2025年336億及2026年200億，近年幾乎每年撥補，明年再撥補600億元，是近年高點。
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