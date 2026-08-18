NCC委員被提名人恐再團滅

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）因沒有委員陷於停擺，民眾關注從海外進口射頻器材無法檢驗、通關影響消費權益，ＮＣＣ昨天指出，為保障民眾權益及社會公益，行政院已於十三日指派ＮＣＣ主任秘書溫俊瑜為機關代表人，維持ＮＣＣ基本運作，依法處理相關業務。

因ＮＣＣ委員會停擺，近期民眾抱怨海外網購射頻器材（如藍牙耳機）無法獲得核准函，除了商品卡關外，屆期還可能被強迫退回海外賣方，造成消費糾紛。ＮＣＣ統計，先前欠缺機關代表人情形下，機關行文及核換發電信管制射頻器材案件與執照案件均無法發文，累計待核發公文有二八○件，射頻器材核准函、執照案件達二六九件；對於依約應給付之款項亦無法支付，造成民眾的權益受損，溫俊瑜表示，後續將盡速核發相關證照與履行合約。

ＮＣＣ說明，將優先盡速辦理涉及民眾日常生活、重大公益事項，包括電信管制射頻器材之進口核准、船舶及航空器執照核換發等。同時內部也將案件處理清單逐周彙整，在新委員會成立後，再依規定提報委員會議審議確認。

八月一日起ＮＣＣ「七位委員全數出缺」，創下成立廿年首度無委員在任的紀錄。行政院雖在七月廿四日提出七位新任委員被提名人名單，但據了解，因成員偏執政黨色彩，加上立法院與行政院關係不佳，雖然立法院交通委員會明天將舉辦公聽會以「輔選」七位被提名人，但業界已傳出七位委員被提名人過半機率不高，恐怕在立法院會投票仍難逃被「團滅」命運。

外界關注ＮＣＣ委員「掛零」是否影響iPhone 18等新手機上市計畫。ＮＣＣ先前表示，目前不影響i18上市進度。