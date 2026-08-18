快訊

仍待舉借8696億⋯財政負擔沉重 審計部：政府發錢缺規畫及效益評估

聽新聞
0:00 / 0:00

NCC委員被提名人恐再團滅

聯合報／ 記者彭慧明／台北報導

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）因沒有委員陷於停擺，民眾關注從海外進口射頻器材無法檢驗、通關影響消費權益，ＮＣＣ昨天指出，為保障民眾權益及社會公益，行政院已於十三日指派ＮＣＣ主任秘書溫俊瑜為機關代表人，維持ＮＣＣ基本運作，依法處理相關業務。

ＮＣＣ委員會停擺，近期民眾抱怨海外網購射頻器材（如藍牙耳機）無法獲得核准函，除了商品卡關外，屆期還可能被強迫退回海外賣方，造成消費糾紛。ＮＣＣ統計，先前欠缺機關代表人情形下，機關行文及核換發電信管制射頻器材案件與執照案件均無法發文，累計待核發公文有二八○件，射頻器材核准函、執照案件達二六九件；對於依約應給付之款項亦無法支付，造成民眾的權益受損，溫俊瑜表示，後續將盡速核發相關證照與履行合約。

ＮＣＣ說明，將優先盡速辦理涉及民眾日常生活、重大公益事項，包括電信管制射頻器材之進口核准、船舶及航空器執照核換發等。同時內部也將案件處理清單逐周彙整，在新委員會成立後，再依規定提報委員會議審議確認。

八月一日起ＮＣＣ「七位委員全數出缺」，創下成立廿年首度無委員在任的紀錄。行政院雖在七月廿四日提出七位新任委員被提名人名單，但據了解，因成員偏執政黨色彩，加上立法院與行政院關係不佳，雖然立法院交通委員會明天將舉辦公聽會以「輔選」七位被提名人，但業界已傳出七位委員被提名人過半機率不高，恐怕在立法院會投票仍難逃被「團滅」命運。

外界關注ＮＣＣ委員「掛零」是否影響iPhone 18等新手機上市計畫。ＮＣＣ先前表示，目前不影響i18上市進度。

NCC 消費 藍牙耳機 ＮＣＣ委員會

延伸閱讀

行政院指派NCC主秘為代表人 269件卡關射頻產品可取得核准函或執照

內政部專案小組討論社子島徵收案 彙整意見送北市府

立法院通過鞭刑入法等3公投 中選會預計8月21日審議

防詐騙！民眾提案設「收款同意制」拒收陌生款項 遭金管會否決

相關新聞

政府財政大擴張 未來在少子化結構下浮現三隱憂

賴清德總統宣布明年再次普發現金1萬元，這已是近五年來，第三度全民普發現金，行政院長卓榮泰強調，這是在財政穩健前提下所做決定，且實質無舉債。

卓揆向總統報告總預算案 撥補勞健保明年編1,900億

行政院長卓榮泰昨（17）日表示，明年普發現金1萬元，不排擠既有施政及預算規劃。明年將編列撥補勞保基金1,300億元、健保基金600億元，即明年合計將有1,900億元支持勞、健保財務。

普發現金貢獻GDP…專家打問號

政府明年將再普發現金1萬元，中央大學經濟系教授吳大任認為，這種作法不失為「AI紅利共享」的一種方式，但應適度考量，若金額過高，恐排擠公共建設及其他重要施政支出，若未來要常態化，最好能搭配排富條款、弱勢加碼等配套，進行總體考量。

NCC委員被提名人恐再團滅

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）因沒有委員陷於停擺，民眾關注從海外進口射頻器材無法檢驗、通關影響消費權益，ＮＣＣ昨天指出，為保障民眾權益及社會公益，行政院已於十三日指派ＮＣＣ主任秘書溫俊瑜為機關代表人，維持ＮＣＣ基本運作，依法處理相關業務。

薪資已非青年唯一考量…翻轉招募邏輯 打破缺工困境

就業媒合專家指出，職場風向改變，青年長期打工是自願選擇，而且符合年輕世代價值觀。打工網站也發現，許多短期工作時薪高，只要多兼幾份，每月收入比全職還高，因此青年長期打工族比率增加，成為打工市場主力，短期兼職大學生難以抗衡。

夏冷冬熱…打工職缺、求職數旺季不旺

數據顯示，近兩年暑假從職缺到求職活躍人數都被寒假超越，兼職市場傳統「暑假旺季」結構已經被顛覆，出現暑假工作難找困境。暑期商機衰退、長期青年打工族比例增、大學改十六周學制調整三大主因，讓台灣短期兼職市場面臨劇烈的「季節大移轉」與「結構性失衡」變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。