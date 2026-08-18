薪資已非青年唯一考量…翻轉招募邏輯 打破缺工困境

就業媒合專家指出，職場風向改變，青年長期打工是自願選擇，而且符合年輕世代價值觀。打工網站也發現，許多短期工作時薪高，只要多兼幾份，每月收入比全職還高，因此青年長期打工族比率增加，成為打工市場主力，短期兼職大學生難以抗衡。

打工網站發現，高薪政策不必然能有效解決特定產業缺工困境，例如餐飲與門市職類即使祭出時薪高於最低工資，仍面臨嚴峻招募難度；反之，活動類打工因時薪優渥、短期且目標明確等特性，大學生暑假工讀及打工族反而搶破頭。

「大環境結構改變，加上年輕人工作價值改變，工讀市場已經質變」，台灣人力資本公司執行長晉麗明指出，以前上班族追求工作穩定，每個人為了保有正職工作兢兢業業，但年輕人追求工作與生活平衡，工作必須能成就個人生活安排，也不想加班、多負責任，多兼幾份工作，時間到了就走人，算下來每月收入不會比正職少，卻可滿足自己要的工作彈性。這些人工作久了，社會歷練更佳，遠比大學生好用。

小雞上工公關陳慶瑄也說，青年打工族變多，源自年輕人將工作當做生活配置的一環，不會只有一種僱傭關係，也許是一份正職配一份兼職，或是多份工作都是兼職，又或是轉職空窗的兼職，工作類型更多，生活可以彈性安排，也改變打工市場人力配置與傳統暑假打工旺季型態。

另外，不同工作，對打工族吸引力差異拉大。打工趣執行長林偉立表示，現今打工選擇暑期兼職時，薪資已非唯一考量，工作環境的友善度、排班彈性，才是關鍵。活動類工讀對學生族群及打工族最具吸引力，至於職缺釋出量最大的餐飲、門市與銷售，儘管求才若渴，卻因要固定排班、久站體力負荷、第一線顧客服務壓力等因素，即使祭出高薪，打工族投入意願低。

陳慶瑄觀察，打工族不只看時薪多寡，而是占用時間及影響生活彈性有多大，暑假打工市場平均時薪達二二八元，但餐飲業平均時薪約二○六至二○九元；即使百分之五十七雇主表示已有加薪，但百分之七十三反映招募很難，如果雇主想要突破招募困境，求職條件恐怕要重新設計，例如打工族偏好更短期工作，餐飲業若能將八小時拆成三段，假日採短期班，或許更能有效徵才。