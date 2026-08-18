夏冷冬熱…打工職缺、求職數旺季不旺

數據顯示，近兩年暑假從職缺到求職活躍人數都被寒假超越，兼職市場傳統「暑假旺季」結構已經被顛覆，出現暑假工作難找困境。暑期商機衰退、長期青年打工族比例增、大學改十六周學制調整三大主因，讓台灣短期兼職市場面臨劇烈的「季節大移轉」與「結構性失衡」變化。

對於大學生在網路反映暑期打工難找，打工趣執行長林偉立表示，暑假是打工旺季的市場結構已徹底改變，數據顯示，疫後的二○二三、二○二四年暑期打工職缺數反而較前月減少超過一成；但暑假前的六月網路活躍人數則比五月增加百分之五至八，意味僧多粥少，更多打工族要搶更少的工作機會，

另一方面，若比較同一年暑假與寒假職缺數，暑期職缺數和求職人數近年大多都呈現暑假不如寒假的情況，例如二○二五年暑期打工職缺數，較寒假減少百分之廿四點一；二○二四、二○二五年暑期求職人數也比寒假分別少了百分之十三、百分之十二點四 。

林偉立說，台灣短期兼職市場出現「季節大移轉」與「結構性失衡」。以前暑假期間屬於國內旅遊高峰，吃喝玩樂商機無限，但近幾年國旅嚴重衰退，國人瘋出國旅遊，可能減少幾百億元商機，商家釋出職缺變少；反觀寒假有過年、尾牙撐場，過年留住國人在國內消費，加上很多大學改為「一學期十六周」學制，寒假拉長到近兩個月，幾乎與暑假，形成「暑假出國、寒假打工」，翻轉寒暑假打工市場。

另一個最大改變是「青年長期打工族變多了」。林偉立指出，傳統就業型態以正職為主、兼職為輔，但現在工作價值觀改變，許多年輕人面對低薪高責任的正職工作，寧可同時做好幾份兼職工作，卅幾歲還在兼職零工比率不斷增加，大學生暑期短期求職面對著卅、四十歲世代長期兼職的競爭。對老闆來說，但青年兼職族工作穩定，比大學生好用，可省下不少時間成本。

數字科技旗下小雞上工網站以打工為主，公關陳慶瑄觀察，傳統暑期打工弱化，不見得是職缺變少，而是短期打工型態改變，媒合更難。大學生不再追求暑假兩個月都打工，而是跟著自己的生活安排調整，例如暑假有出國、實習或進修等安排，傾向活動型或假日排班等更短期彈性工作，以致應徵人數及媒合成功率雙雙下降。寒假因過年餐飲零售需求明顯，配對較易成功。

台灣人力資本公司執行長晉麗明分析，年輕人工作價值觀改變，加上打工時薪加薪大於月薪，不少人成為長期打工族，排擠廠商原本短期工讀機會。另外ＡＩ自動化推波助瀾，缺工不可逆轉，雇主早已開始尋解方，與年輕人又有世代溝通問題，「機器人打不還手罵不還口，雇主寧可選擇加強自動化，或許工讀生不久就會成歷史名詞」。