115年度追加預算擬撥補台電 經部：盼各界支持補貼

媒體報導，行政院115年度追加預算案擬撥補台電，電價可望凍漲。經濟部表示，電價是經由電價審議會多方審酌後決定，台電財務與營運情況是重要考量因素之一，期盼各界支持用政府預算補貼全民用電成本，確保台灣穩定供電外，更有助電價審議會審酌穩定電價、民生物價及產業發展。

有媒體報導，行政院會將拍板115年度追加預算案，其中為改善中油財務及中油、台電配合穩定物價增加油氣成本等，合計追加預算將超過2000億元。若獲撥補，10月電價可望凍漲。

關於外界關注預算撥補台電、穩定電價議題，經濟部表示，自俄烏戰爭起，台電持續針對工業、民生用戶大幅吸收國際燃料漲幅逾6000億元；近來中東動盪局勢再帶動天然氣價大漲，導致今年上半年台電天然氣燃料支出較美伊戰前增加約420億元、台電因而虧損257億元，累積虧損達3764億元。

經濟部說明，因應國際天然氣價大漲，中油4、5月大幅調漲電業用戶天然氣價格，合計漲幅逾50%；另因中油8月起電業氣價再調漲9.91%，台電每月燃料支出較美伊戰前增加約150億元。

經濟部說，為避免國際燃料價格帶動電價、影響物價，台電持續扮演「通膨消波塊」，在第一線為國內產業及廣大民生吸收發電成本衝擊，讓台灣民生、工業電價可持續低於世界各主要先進國家。

經濟部表示，向行政院爭取預算補貼全民用電成本，穩定物價、照顧民生，同時兼顧產業競爭力。

經濟部強調，電價是經由電價審議會多方審酌後決定，其中，台電財務與營運情況是重要考量因素之一，期盼社會各界共同支持以政府預算補貼全民用電成本，除可健全台電財務，持續投注多元電力建設，確保台灣穩定供電外，更有助電價審議會審酌穩定電價、民生物價及產業發展。