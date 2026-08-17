台積電帶動 前7月對外投資年增逾2倍
經濟部今天公布今年前7月核准僑外來台投資金額達139.16億美元，年增78.13%；對外投資則達612.55億美元，較去年同期大增208.43%，主要受台積電增資美國及英屬維京群島共500億美元帶動。
經濟部投資審議司今天發布115年7月核准僑外來台投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資統計情形。
投審司統計，7月核准僑外投資226件、金額約50億1604萬3000美元；累計1至7月核准1389件，投資金額139億1669萬美元，較去年同期增加78.13%。
觀察僑外投資狀況，成長主因包括新加坡商MicronSemiconductor Asia Pte. Ltd.以貨幣債權合計約74億4996萬美元，增資台灣美光記憶體股份有限公司，以及荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.約以10億5411萬美元，增資玉山能源股份有限公司所致。115年7月核准僑外投資新設公司144件，投資金額約610萬5008美元。
從投資來源地觀察，今年前7月來台投資金額以新加坡居首，達86.60億美元，占比62.23%；其次為荷蘭12.17億美元、加勒比海英國屬地11.88億美元、美國7.81億美元、英國6.3億美元。
依產業別分析，電子零組件製造業吸引投資78.31億美元，占整體比重56.27%；金融及保險業23.51億美元居次，占16.9%。
陸資來台方面，7月核准3件、投資金額261.2萬美元；前7月累計核准12件、金額406.7萬美元，較去年同期大減95.97%。
對外投資方面，7月共核准69件、金額約249.97億美元；前7月累計395件、612.55億美元，較去年同期增加208.43%。
針對對外投資成長，投審司指出，主因為核准台積電以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBALLTD.、以200億美元增資美國TSMC ARIZONACORPORATION，以及南亞科技股份有限公司以10億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGYINTERNATIONAL, LTD.；光寶科技股份有限公司以9億1900萬美元增資美國LITE-ON,INC.。
經濟部投審司司長蘇琪彥表示，台積電對美國亞利桑那州廠200億美元的增資案，顯著拉升7月對外投資數額。
至於對中國大陸投資，7月核准19件、金額1億7255萬美元；前7月累計核准142件、金額5.72億美元，較去年同期減少25.87%。
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