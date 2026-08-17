台積電帶動 前7月對外投資年增逾2倍

勞動部今公布最新因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計181家，實施人數2406人，本期無論是實施家數或是人數都創今年來新低，主要是製造業訂單回穩，以及許多小型事業單位在7月底後未再申請減班休息。

2026-08-17 12:28