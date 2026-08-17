快訊

獨／女力爆發！她接手台灣指數公司總經理 擘劃ETF市場未來藍圖

台經濟成長超狂又怎樣？韓媒：台灣掉入陷阱 平均所得最具誤導性

本該避免的悲劇！尼泊爾孕婦及新生兒死亡案例增加

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電帶動 前7月對外投資年增逾2倍

中央社／ 台北17日電

經濟部今天公布今年前7月核准僑外來台投資金額達139.16億美元，年增78.13%；對外投資則達612.55億美元，較去年同期大增208.43%，主要受台積電增資美國及英屬維京群島共500億美元帶動。

經濟部投資審議司今天發布115年7月核准僑外來台投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資統計情形。

投審司統計，7月核准僑外投資226件、金額約50億1604萬3000美元；累計1至7月核准1389件，投資金額139億1669萬美元，較去年同期增加78.13%。

觀察僑外投資狀況，成長主因包括新加坡商MicronSemiconductor Asia Pte. Ltd.以貨幣債權合計約74億4996萬美元，增資台灣美光記憶體股份有限公司，以及荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.約以10億5411萬美元，增資玉山能源股份有限公司所致。115年7月核准僑外投資新設公司144件，投資金額約610萬5008美元。

從投資來源地觀察，今年前7月來台投資金額以新加坡居首，達86.60億美元，占比62.23%；其次為荷蘭12.17億美元、加勒比海英國屬地11.88億美元、美國7.81億美元、英國6.3億美元。

依產業別分析，電子零組件製造業吸引投資78.31億美元，占整體比重56.27%；金融及保險業23.51億美元居次，占16.9%。

陸資來台方面，7月核准3件、投資金額261.2萬美元；前7月累計核准12件、金額406.7萬美元，較去年同期大減95.97%。

對外投資方面，7月共核准69件、金額約249.97億美元；前7月累計395件、612.55億美元，較去年同期增加208.43%。

針對對外投資成長，投審司指出，主因為核准台積電以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBALLTD.、以200億美元增資美國TSMC ARIZONACORPORATION，以及南亞科技股份有限公司以10億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGYINTERNATIONAL, LTD.；光寶科技股份有限公司以9億1900萬美元增資美國LITE-ON,INC.。

經濟部投審司司長蘇琪彥表示，台積電對美國亞利桑那州廠200億美元的增資案，顯著拉升7月對外投資數額。

至於對中國大陸投資，7月核准19件、金額1億7255萬美元；前7月累計核准142件、金額5.72億美元，較去年同期減少25.87%。

台積電 中國大陸 經濟部

延伸閱讀

經濟部：我國前七月對外投資612.5億美元、年增208.43%

7月工具機出口 終止連五跌

大陸前7月固定資產投資年減6.7% 近20餘年來最差表現

七大壽險前七月新契約保費年成長逾七成 整體壽險業估破9300億元

相關新聞

經濟部：我國前七月對外投資612.5億美元、年增208.43%

經濟部投審司17日指出，截至今年7月底，核准對外投資件數達395件，投資金額計612.5億美元，較上年同期增加208.43%。其中，核准台積電（2330）增資美國及英屬維京群島就占了500億美元。

行政院指派NCC主秘為代表人 269件卡關射頻產品可取得核准函或執照

行政院指派NCC主秘溫俊瑜任機關代表人，將優先處理射頻器材進口核准等案件，269件卡關核准函、執照將盡速核發。

台中太陽光電裝置容量達975MW 為108年9月底的4.5倍朝1GW里程碑邁進

台中市太陽光電建置腳步持續加速。依台電公司最新統計，全市太陽光電累計裝置容量已達975MW(百萬瓦)，為108年9月底218MW的4.5倍，正朝1GW(十億瓦)目標邁進。

矽谷發明展 台灣抱走大會首獎、10歲生獲最佳發明

台灣參加矽谷國際發明展再傳捷報，由多名台灣學生合作發明的「AI驅動過敏原檢測系統」從眾多作品中脫穎而出，獲大會首獎至高榮...

無薪假大減620人 創今年來新低

勞動部今公布最新因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計181家，實施人數2406人，本期無論是實施家數或是人數都創今年來新低，主要是製造業訂單回穩，以及許多小型事業單位在7月底後未再申請減班休息。

外銷訂單回穩 減班休息降至181家、2406人

勞動部今天公布最新減班休息共181家、2406人，較上期雙雙下修。勞動部表示，業者反映受美國關稅影響的家數較上期減少62...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。