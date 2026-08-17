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經濟部：我國前七月對外投資612.5億美元、年增208.43%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部投審司17日指出，截至今年7月底，核准對外投資件數達395件，投資金額計612.5億美元，較上年同期增加208.43%。 聯合報系資料照
經濟部投審司17日指出，截至今年7月底，核准對外投資件數達395件，投資金額計612.5億美元，較上年同期增加208.43%。 聯合報系資料照

經濟部投審司17日指出，截至今年7月底，核准對外投資件數達395件，投資金額計612.5億美元，較上年同期增加208.43%。其中，核准台積電（2330）增資美國及英屬維京群島就占了500億美元。

投審司指出，今年核准對外投資案，包括台積電分別以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，以及南亞科技以10億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.、光寶科技以9.1億美元增資美國LITE-ON,INC.。

至於僑外來台投資，投審司指出，今年1-7月核准僑外投資件數為1,389件，投資金額計139.1億美元，較上年同期增加78.13%，主要是今年核准新加坡商Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd. 以貨幣債權合計約74億4,996萬美元增資台灣美光記憶體，及荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.約以10.5億美元增資玉山能源所致。

針對中國大陸部分，投審司指出，今年1-7月核准對中國大陸投資件數為142件，核准投資金額計5.7億美元，較上年同期減少25.87%。

至於陸資來台投資，投審司表示，今年1-7月核准陸資來台投資件數為12件，投資金額計406萬7,000美元，較上年減少95.97%。

經濟部 台積電 美國 美元

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