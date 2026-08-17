行政院指派NCC主秘為代表人 269件卡關射頻產品可取得核准函或執照

國家通訊傳播委員會（NCC）委員會陷於停擺，產業界更傳出剛提名的七位委員被提名人在投票後也可能被「團滅」。針對民眾關注從海外進口射頻器材無法檢驗、通關影響消費權益，NCC指出，行政院為保障民眾權益及社會公益，已於13日指派NCC主任秘書溫俊瑜為機關代表人，維持NCC基本運作；將依據「NCC會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點」本於權責依法處理相關業務。

外界關注是否影響iPhone 18等手機上市計畫。先前NCC表示，與相關射頻器材審驗機構有簽訂行政委託契約，也與美、加、新加坡等國簽署互相承認測試報告協定，不影響iPhone 18 9月發表後的上市進度。

NCC統計，先前欠缺機關代表人情形下，導致機關行文及核換發電信管制射頻器材案件與執照案件均無法發文，累計待核發之公文280件及射頻器材核准函、執照案件達269件；對於依約應給付之款項亦無法支付，造成民眾的權益受損，主任秘書溫俊瑜表示，後續將盡速核發相關證照與履行合約。

NCC說明，行政院委請NCC本於權責認定事實並適用法律。NCC依相關授權規定，考量公共利益及民眾權益，將優先盡速辦理涉及民眾日常生活、重大公益事項，如：電信管制射頻器材之進口核准、船舶及航空器執照核換發等。同時，內部也將案件處理清單逐周彙整，俟新委員會成立後，再依規定提報委員會議審議確認。