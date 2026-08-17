快訊

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

載板四雄都擠進成交值前十名 但外資只獨愛「他」

中職／富邦悍將Thank You日籍投手阿部雄大 返日延續球季

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院指派NCC主秘為代表人 269件卡關射頻產品可取得核准函或執照

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）委員會陷於停擺，產業界更傳出剛提名的七位委員被提名人在投票後也可能被「團滅」。針對民眾關注從海外進口射頻器材無法檢驗、通關影響消費權益，NCC指出，行政院為保障民眾權益及社會公益，已於13日指派NCC主任秘書溫俊瑜為機關代表人，維持NCC基本運作；將依據「NCC會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點」本於權責依法處理相關業務。

外界關注是否影響iPhone 18等手機上市計畫。先前NCC表示，與相關射頻器材審驗機構有簽訂行政委託契約，也與美、加、新加坡等國簽署互相承認測試報告協定，不影響iPhone 18 9月發表後的上市進度。

NCC統計，先前欠缺機關代表人情形下，導致機關行文及核換發電信管制射頻器材案件與執照案件均無法發文，累計待核發之公文280件及射頻器材核准函、執照案件達269件；對於依約應給付之款項亦無法支付，造成民眾的權益受損，主任秘書溫俊瑜表示，後續將盡速核發相關證照與履行合約。

NCC說明，行政院委請NCC本於權責認定事實並適用法律。NCC依相關授權規定，考量公共利益及民眾權益，將優先盡速辦理涉及民眾日常生活、重大公益事項，如：電信管制射頻器材之進口核准、船舶及航空器執照核換發等。同時，內部也將案件處理清單逐周彙整，俟新委員會成立後，再依規定提報委員會議審議確認。

NCC 行政院 投票

延伸閱讀

防詐騙！民眾提案設「收款同意制」拒收陌生款項 遭金管會否決

國務機要費遭全數刪凍 總統府四點聲明

國務機要費遭全數刪凍...藍白有前提解凍 總統府批：拿預算當政治工具

NCC沒委員「滅團」危機影響民眾什麼？他買相機大卡關 3狀態一同受害

相關新聞

經濟部：我國前七月對外投資612.5億美元、年增208.43%

經濟部投審司17日指出，截至今年7月底，核准對外投資件數達395件，投資金額計612.5億美元，較上年同期增加208.43%。其中，核准台積電（2330）增資美國及英屬維京群島就占了500億美元。

行政院指派NCC主秘為代表人 269件卡關射頻產品可取得核准函或執照

國家通訊傳播委員會（NCC）委員會陷於停擺，產業界更傳出剛提名的七位委員被提名人在投票後也可能被「團滅」。針對民眾關注從海外進口射頻器材無法檢驗、通關影響消費權益，NCC指出，行政院為保障民眾權益及社會公益，已於13日指派NCC主任秘書溫俊瑜為機關代表人，維持NCC基本運作；將依據「NCC會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點」本於權責依法處理相關業務。

台中太陽光電裝置容量達975MW 為108年9月底的4.5倍朝1GW里程碑邁進

台中市太陽光電建置腳步持續加速。依台電公司最新統計，全市太陽光電累計裝置容量已達975MW(百萬瓦)，為108年9月底218MW的4.5倍，正朝1GW(十億瓦)目標邁進。

矽谷發明展 台灣抱走大會首獎、10歲生獲最佳發明

台灣參加矽谷國際發明展再傳捷報，由多名台灣學生合作發明的「AI驅動過敏原檢測系統」從眾多作品中脫穎而出，獲大會首獎至高榮...

無薪假大減620人 創今年來新低

勞動部今公布最新因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計181家，實施人數2406人，本期無論是實施家數或是人數都創今年來新低，主要是製造業訂單回穩，以及許多小型事業單位在7月底後未再申請減班休息。

外銷訂單回穩 減班休息降至181家、2406人

勞動部今天公布最新減班休息共181家、2406人，較上期雙雙下修。勞動部表示，業者反映受美國關稅影響的家數較上期減少62...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。