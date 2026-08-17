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Brookfield：聚焦全球關鍵零組件的投資機會

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
Brookfield（博楓）私募股權東亞區負責人楊起。圖／取自博楓官網
Brookfield（博楓）私募股權東亞區負責人楊起。圖／取自博楓官網

全球另類資產管理公司Brookfield （博楓）加速私募股權在台布局，Brookfield私募股權東亞區負責人楊起今天表示，Brookfield 管理全球資產總額已達 1.3 兆美元。其私募股權部門專注於全球關鍵零組件的投資機會，Brookfield 透過其龐大生態系統（涵蓋地產、基礎建設、再生能源等），可為所投資的企業賦能並改善營運效率，增加企業價值。

楊起指出，私募基金的投資策略正在演進，以迎合亞洲新富階級的需求。傳統私募基金透過其研究與募資能力，發掘僅有機構投資人能參與的獨特投資機會，並設有閉鎖期與投資年限。然而，為滿足全球日益增長的高淨值客戶，市場已發展出結構更開放、限制更少的產品，此趨勢正從美國擴展至亞洲。

私募基金募資之後，會尋找具潛力的投資標的，以增加投資收益。亞洲作為全球製造業基地的角色，是Brookfield團隊特別鎖定的投資標的。旗下基金的投資組合偏好發掘具備「隱藏價值」的關鍵零組件公司——這些企業看似不起眼，卻在全球供應鏈中扮演著不可或缺的角色。

楊起分析，為應對新富階層（高淨值客戶）的爆炸性增長，市場開發出「開放式結構」（Open Structure）的產品。此類產品移除了傳統的贖回限制，深受私人銀行高階客戶的青睞。

楊起表示，Brookfield 與其他私募股權公司不同，主要擁有強大的內部運營團隊，並與投資團隊深度合作，共同制定並執行價值創造計畫。其亞洲投資策略重點在識別於工業製造與企業服務領域具領先地位的亞洲公司（涵蓋日本、韓國、中國、東南亞與臺灣），並借助全球生態系統助其拓展國際市場。楊起強調，許多臺灣製造業企業具強大競爭力，符合投資標準，因此對臺灣市場保持高度關注。

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